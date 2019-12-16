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Спорт
Фокус Фокус · · Обновлено в 10:27
· Украинский футболист · Испания · Матч
Болельщики «Райо» скандировали «Зозуля – нацист» в игре с «Альбасете». Рефери остановил матч (видео)

Болельщики «Райо» скандировали «Зозуля – нацист» в игре с «Альбасете». Рефери остановил матч (видео) (4 новости)

«Поединок между Райо Вальекано и Альбасете не доиграли из-за оскорблений фанатами  в адрес украинского форварда Романа Зозули. Об этом сообщает…»

Матч 20-го тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма. Об этом сообщает АВС. Фанаты ФК "Райо Вальекано" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес футболиста из Украины Романа Зозули лозунг "Зозуля – нацист". "Альбасете" отказалась выходить на поле после второго тайма. В итоге, продолжение игры отменили. Счет на табло был 0:0. Решение по данному матчу будет принимать руководство чемпионата. Роман Зозуля в начале 2017 года на правах аренды перешел в "Райо Вальекано", но фанаты мадридского клуба, известные своими ультралевыми взглядами, заставили руководство отказаться от услуг игрока, аргументируя это его якобы нацистскими взглядами. Ни одного матча за "Райо Вальекано" он и не сыграл. "Ла Лига выражает согласие с решением, принятым Хосе Антонио Лопесом Тока, судьей матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете", приостановить матч из-за серьезных оскорблений и угроз в течение первого тайма в адрес Романа Зозули. Решение было принято по просьбе обеих команд", – заявила пресс-служба Ла Лиги. "Мы работаем над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании", – добавили в Ла Лиге. Как ранее сообщал Фокус: 10 ноября в матче "Шахтера" и "Динамо" капитан "горняков" Тайсон подвергся расистским оскорблениям предположительно со стороны болельщиков киевского клуба. ФК "Шахтер" осудил факт проявления болельщиками расизма в матче с киевским "Динамо" 10 ноября. Капитан донецкого "Шахтера", бразильский полузащитник Тайсон заявил, что поступил правильно, показав трибуне "бело-синих" средний палец.

Обновлено в 10:27 Когда второй тайм откладывался, но в итоге офицер встречи отменил продолжение игры. Счет был 0:0, решение по данному матчу будет принимать руководство чемпионата. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  16.12.19, 07:25 Матч был приостановлен
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  16.12.19, 07:35 Матч 20 тура Сегунды "Райо Вальекано" "Альбасете" 0:0 по итогам первого тайма) не продолжится из-за поведения фанатов хозяев в отношении украинского форварда гостей Романа Зозули. Сообщает "Трибуна".…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  16.12.19, 10:27 Поединок между "Райо Вальекано" и "Альбасете" не доиграли из-за оскорблений фанатами  в адрес украинского форварда Романа Зозули. Об этом сообщает ABC.  Болельщики клуба из пригорода Мадрида еще до перерыва…
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Болельщики «Райо» скандировали «Зозуля – нацист» в игре с «Альбасете». Рефери остановил матч (видео)

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