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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 12:34
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Больницы не дают объективную информацию о медиках с Covid-19

Больницы не дают объективную информацию о медиках с Covid-19 (7 новостей)

«Три тысячи медработников подхватили коронавирус в Украине»

Некоторые руководители учреждений здравоохранения часто пренебрегают требованием сообщать обо всех зараженных коронавирусом медиках в Государственную службу по вопросам труда. Об этом сообщил у себя в Facebook главный санврач Виктор Ляшко.

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Он подчеркнул, что каждый случай заболевания COVID-19 среди медработников должен рассматриваться как профессиональное заболевание.

"О случаях заболевания медиков нужно сообщать в Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим", - отметил Ляшко.

По его словам, из более 3 000 случаев заражения COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на 15 мая есть информация только о заражении каждого второго медика.

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По состоянию на 15 мая, расследование завершили только в десяти случаях, в семи из ко...

Обновлено в 11:18 Руководители медицинских учреждений сообщили в Государственную службу по вопросам труда только о каждом втором случае заболевания COVID-19 среди медицинских работников

Обновлено в 12:34 Три тысячи медработников подхватили коронавирус в Украине

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Украинская правда Украинская правда  ·  16.05.20, 08:40 Руководители украинских учреждений здравоохранения часто пренебрегают требованием сообщать обо всех зараженных коронавирусом медикамх в Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование…
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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  16.05.20, 11:18 Руководители медицинских учреждений сообщили в Государственную службу по вопросам труда только о каждом втором случае заболевания COVID-19 среди медицинских работников
Факты Факты  ·  16.05.20, 12:34 Три тысячи медработников подхватили коронавирус в Украине
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