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Больной COVID-19 потратил большую сумму на лечение

Больной COVID-19 потратил большую сумму на лечение (3 новости и 1 видео)

«В Кропивницком мужчина на лечение от коронавируса потратил более 26 тысяч гривен. Анатолий Компаниец теперь планирует судиться с Центральной городской…»

В Кропивницком, в котором коронавирус победила пятилетняя девочка, мужчина на лечение от COVID-19 потратил более 26 тысяч гривен. Анатолий Компаниец теперь планирует судиться с Центральной городской больницей.

Как выяснилось, мужчина заболел еще в конце марта, а выписали его 22 апреля. По его словам, чтобы победить инфекцию, ему пришлось потратить 26000 580 гривен 70 копеек. Все чеки Анатолий сохранил.

"Сначала давали антибиотики. Начал задыхаться, не хватало кислорода. Перевели в реанимацию. Заведующий отделением сказал: если есть деньги, будут лечить, а если нет - говорит - извини, нас не обеспечивают на сегодня. Тратить собственные деньги начал с первого дня в реанимации. Мне предоставили список друзья покупали все за мой счет", - рассказал он.

А вот в больнице и в городском управлении здравоохранения уверяют, что не знают, почему мужчина тратил на лечение свои деньги.

"Жалоб от пациентов с коронавируса об использовании собственных денег не поступа...

ФОТО К НОВОСТИ: «Больной COVID-19 потратил большую сумму на лечение»
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.05.20, 15:46 В Кропивницком мужчина на лечение от коронавируса потратил более 26 тысяч гривен. Анатолий Компаниец теперь планирует судиться с Центральной городской больницей. Об этом говорится в сюжете UA: Кропивницкий.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.05.20, 15:46 В Кропивницком мужчина на лечение от коронавируса потратил более 26 тысяч гривен. Анатолий Компаниец теперь планирует судиться с Центральной городской больницей. Об этом говорится в сюжете UA: Кропивницкий.…
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