"Большая ошибка": Радуцкий оценил вероятность своего назначения на место Супрун (5 новостей) «Основатель клиники Борис Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем возможном назначении министром здравоохранения»

Основатель клиники Борис Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем назначении министром здравоохранения. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной покупке группой компаний Добробут клиники Борис, сообщает НВ Бизнес.

"Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения. У меня было много возможностей пойти в политику. Например, меня звал еще Леонид Данилович Кучма. Но я не видел подходящей программы", - сказал Радуцкий.

По его словам, он планирует работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Радуцкий уточнил, что первоочередной задачей является принятие Верховной Радой 65 законопроектов — на это у парламента есть шесть месяцев.

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Он планирует к 1 сентября предоставить аудит медицинской реформы, реализацию которой планируют продолжать.

"Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить $10−15 млрд", - отметил он.

5 августа 2019 года НВ опубликовало предварительный список кандидатур от партии Слуга народа на глав парламентских комитетов и во фракцию Слуга народа.

Обновлено в 15:47 Основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем возможном назначении министром здравоохранения.