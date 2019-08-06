  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. "Большая ошибка": Радуцкий оценил вероятность своего назначения на место Супрун
Украина
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 15:47
· Пресс-конференция
"Большая ошибка": Радуцкий оценил вероятность своего назначения на место Супрун

"Большая ошибка": Радуцкий оценил вероятность своего назначения на место Супрун (5 новостей)

«Основатель клиники Борис Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем возможном назначении министром здравоохранения»

Основатель клиники Борис Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем назначении министром здравоохранения. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной покупке группой компаний Добробут клиники Борис, сообщает НВ Бизнес.

"Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения. У меня было много возможностей пойти в политику. Например, меня звал еще Леонид Данилович Кучма. Но я не видел подходящей программы", - сказал Радуцкий.

По его словам, он планирует работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Радуцкий уточнил, что первоочередной задачей является принятие Верховной Радой 65 законопроектов — на это у парламента есть шесть месяцев.

​Пресс-конференция Порошенко: все подробности и онлайн-трансляция
​Пресс-конференция Порошенко: все подробности и онлайн-трансляция

Он планирует к 1 сентября предоставить аудит медицинской реформы, реализацию которой планируют продолжать.

"Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить $10−15 млрд", - отметил он.

5 августа 2019 года НВ опубликовало предварительный список кандидатур от партии Слуга народа на глав парламентских комитетов и во фракцию Слуга народа.

Обновлено в 15:47 Основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем возможном назначении министром здравоохранения.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  06.08.19, 14:22 Избранный народным депутатом Украины от партии Слуга народа, основатель клиники Борис Михаил Радуцкий прокомментировал свое возможное назначение на должность министра здравоохранения. "Это была...
Капитал Капитал  ·  06.08.19, 14:30 Основатель клиники «Борис» Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем будущем назначении министром здравоохранения. «Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.08.19, 15:47 Основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем возможном назначении министром здравоохранения.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
&quot;Большая ошибка&quot;: Радуцкий оценил вероятность своего назначения на место Супрун

"Большая ошибка": Радуцкий оценил вероятность своего назначения на место Супрун
&quot;Решил сосредоточить усилия на уголовном производстве&quot;. Генерал Назаров подтвердил, что подал рапорт об увольнении из ВСУ

"Решил сосредоточить усилия на уголовном производстве". Генерал Назаров подтвердил, что…
Зеленский назначил Владимира Кравченко командующим Объединенных сил

Зеленский назначил Владимира Кравченко командующим Объединенных сил
Под Киевом внезапно выпал снег: фото

Под Киевом внезапно выпал снег: фото
Украинец получил три года тюрьмы за надругательство над флагом

Украинец получил три года тюрьмы за надругательство над флагом
Таксист посадил клиента на цепь и &quot;заковал&quot; в гараже

Таксист посадил клиента на цепь и "заковал" в гараже
Херсонец погиб в выгребной яме, спасая телефон

Херсонец погиб в выгребной яме, спасая телефон
В Украине обесточен 61 населенный пункт в 5 областях

В Украине обесточен 61 населенный пункт в 5 областях
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рада должна сохранить комитет по вопросам семьи – Палатный

Рада должна сохранить комитет по вопросам семьи – Палатный
Угроза водоканалов перейти на почасовую подачу воды - шантаж и попытка дискредитации рынка электроэнергии - эксперт

Угроза водоканалов перейти на почасовую подачу воды - шантаж и…
«Мы сделали это»: появились первые фото со свадьбы Хайди Клум и ее 29-летнего мужа

«Мы сделали это»: появились первые фото со свадьбы Хайди Клум…
Международные резервы Украины в июле-2019 выросли на 5,8%

Международные резервы Украины в июле-2019 выросли на 5,8%
Слова Медведчука перевірять на ознаки сепаратизму – рішення суду

Слова Медведчука перевірять на ознаки сепаратизму – рішення суду
Коломойский назвал вероятных кандидатов на пост премьер-министра Украины

Коломойский назвал вероятных кандидатов на пост премьер-министра Украины
Во всех случаях, когда Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом – заявление &quot;Евросолидарности&quot;

Во всех случаях, когда Порошенко пересекал государственную границу, он делал…
GM и SAIC готовят бюджетный кроссовер в стиле Range Rover Evoque

GM и SAIC готовят бюджетный кроссовер в стиле Range Rover…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.