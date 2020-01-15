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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 12:57
· Кабинет Министров Украины · Продажа
Большая приватизация: Кабмин отказался от продажи "Укргидроэнерго" и "Энергоатома"

Большая приватизация: Кабмин отказался от продажи "Укргидроэнерго" и "Энергоатома" (8 новостей)

«Также пересмотрены планы по продаже акций Укртрансгаза, Укргазвыдобування и Укртранснафты»

Кабинет министров Украины отказался от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома". Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который есть в распоряжении РБК-Украина и сегодня будет рассмотрен на заседании правительства.

В частности, законопроект предлагает утвердить перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации. В список войдут 22 объекта, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав не может быть менее 50%+1 акция. Также приватизации не будут подлежать 135 объектов, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав составляют 100%.

В сопроводительных документах указывается, что в перечень войдут "Нафтогаз", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Энергоатом" и другие.

Обновлено в 12:49 Это подтверждает пояснительная записка к законопроекту, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Обновлено в 12:57 Также пересмотрены планы по продаже акций "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування" и "Укртранснафты".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.01.20, 10:43 Правительство Украины в среду рассмотрит доработанный законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации, который предполагает сохранение за государством минимум 50%+1…
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Украинская правда Украинская правда  ·  15.01.20, 11:32 Кабинет министров допускает продажу до 50% "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты", но отказался от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома".
Телеграф Телеграф  ·  15.01.20, 11:38 В Кабмине допускают продажу до 50% "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты", отказались от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  15.01.20, 12:49 Кабмин рассмотрит доработанный законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации. Среди таких – Укрэнерго, Энергоатом и Укргидроэнерго. Это подтверждает пояснительная…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  15.01.20, 12:57 Также пересмотрены планы по продаже акций "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування" и "Укртранснафты".
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