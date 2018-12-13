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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 19:09
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Болтон: Встреча Путина и Трампа не будет возможна, пока Москва не вернет Киеву корабли и моряков

Болтон: Встреча Путина и Трампа не будет возможна, пока Москва не вернет Киеву корабли и моряков (9 новостей)

«Советник по нацбезопасности не видит причин встречаться»

Пока Россия удерживает украинские корабли и моряков, захваченные в Керченском проливе, встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не состоится. Об этом советник по национальной безопасности США Джон Болтон, передает Reuters.

"Я не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы состояться до тех пор, пока корабли и экипажи не будут освобождены", - сказал Болтон журналистам в вашингтонском аналитическом центре.

29 ноября Трамп написал в Twitter, что не станет встречаться с Путиным на полях саммита G20, так как РФ не отпустила пленных украинских моряков и не вернула Украине захваченные в Керченском проливе суда.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен. Моряков увезли в Москву: 21 военного - в СИЗО Лефортово, троих раненых - в медчасть изолятора "Матросская тишина".

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Обновлено в 19:01 По его словам, он не видит в обозримом будущем возможности для встречи, пока украинские моряки находятся под арестом в РФ.

Обновлено в 19:09 Встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным не состоится, пока Россия будет удерживать украинские корабли и моряков.

ФОТО К НОВОСТИ: «Болтон: Встреча Путина и Трампа не будет возможна, пока Москва не вернет Киеву корабли и моряков»
Фото Встреча Путина и Трампа не будет возможна, пока Москва не вернет Киеву корабли и моряков - Болтон
Фото Болтон исключает встречу Трампа и Путина до освобождения украинских моряков
Фото Никаких встреч между Трампом и Путиным не будет, пока украинские моряки в плену - Болтон
Фото Встреча Трампа с Путиным не состоится до тех пор, пока Россия не освободит украинских моряков - Болтон
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Канал 112 Канал 112  ·  13.12.18, 18:32 Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа невозможна, пока Россия не вернет Украине корабли и не освободит пленных моряков. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности…
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Капитал Капитал  ·  13.12.18, 18:43 Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа не будет возможной до тех пор, пока Россия не освободит задержанные украинские корабли и их экипажи. Об этом заявил…
ТСН ТСН  ·  13.12.18, 18:50 Советник по нацбезопасности не видит причин встречаться.
Гордон Гордон  ·  13.12.18, 19:01 Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что в обозримом будущем он не видит возможности для встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.Встреча…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.12.18, 19:09 Встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным не состоится, пока Россия будет удерживать украинские корабли и моряков.
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