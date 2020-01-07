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Бондаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Бондаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (5 новостей)

«Украинка Катерина Бондаренко вышла в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Шэньчжэне (Китай)»

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко продолжает успешные выступления на турнире международной серии в Шэньчжэне.

В матче второго раунда она обыграла китаянку Чжан Шуай– 7:6 (10:8), 6:3.

Бондаренко в первом сете на приеме отыграла четыре сет-бола и добила китаянку на тайбрейке. Вторую партию Екатерина начала по спасению своей подачи с тройного брейк-поинта, затем сделала брейк и бережно сохранила добытое преимущество.

Бондаренко впервые с сентября 2017 года прорвалась в четвертьфинал турнира WTA, что позволило ей в мировом рейтинге осуществить прыжок на 600 позиций и вернуться в топ-550.

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Эта победа стала для теннисистки из Кривого Рога самой рейтинговой с января 2018 года. Следующей соперницей украинки в Шэньчжэне станет 66-я ракетка мира Кристина Плишкова.

Катерина Бондаренко – Чжай Шуай видеообзор матча

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.01.20, 09:04 Украинка Катерина Бондаренко вышла в 1/4 финала турнира WTA Shenzhen Open в китайском Шэньчжэне. В матче второго круга она обыграла китаянку Чжан Шуай - 7:6 (10:8), 6:3. Поединок продолжался…
Terrikon Terrikon  ·  07.01.20, 09:48 Катерина Бондаренко вышла в третий круг турнира WTA в китайском Шэньчжэне, призовой фонд которого составляет 651 750 долларов
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  07.01.20, 09:54 33-летняя киевлянка впервые с сентября 2017 года прорвалась до четвертьфинальной стадии турнира Женской теннисной ассоциации
Апостроф Апостроф  ·  07.01.20, 11:16 Украинка Катерина Бондаренко вышла в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Шэньчжэне (Китай).
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