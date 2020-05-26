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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 07:41
· Премьер-министр · Великобритания · Коронавирус · COVID-19
Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения после коронавируса

Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения после коронавируса (4 новости)

«Борис Джонсон переболел COVID-19 в конце марта - начале апреля»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал журналистам, что после перенесенного COVID-19 у него резко ухудшилось зрение. Об этом, в понедельник, 25 мая, сообщает Sky News. 

Он также пожаловался медийщикам, что после заболевания он вынужден носить очки, впервые за долгое время.

"Вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", - отметил британский премьер.

Обновлено в 07:41 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 у него испортилось зрение.

ФОТО К НОВОСТИ: «Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения после коронавируса»
Фото Борис Джонсон заявил, что из-за коронавируса он стал хуже видеть
Фото Борис Джонсон заявил об ухудшении зрения из-за коронавируса
Фото Джонсон заявил, что у него испортилось зрение из-за коронавируса
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Страна.ua Страна.ua  ·  26.05.20, 00:31 ...
Униан Униан  ·  26.05.20, 07:05 Борис Джонсон переболел COVID-19 в конце марта - начале апреля.
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 07:41 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 у него испортилось зрение.
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