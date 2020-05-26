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Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения после коронавируса (4 новости) «Борис Джонсон переболел COVID-19 в конце марта - начале апреля»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал журналистам, что после перенесенного COVID-19 у него резко ухудшилось зрение. Об этом, в понедельник, 25 мая, сообщает Sky News.

Он также пожаловался медийщикам, что после заболевания он вынужден носить очки, впервые за долгое время.

"Вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", - отметил британский премьер.

Обновлено в 07:41 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 у него испортилось зрение.