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Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС по применению санкций к России - МИД

Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС по применению санкций к России - МИД (3 новости)

«Кандидат на должность Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС к применению…»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с кандидатом на должность Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Боррель заявил, что ЕС планирует продлить санкции в отношении России, чтобы обеспечить полное выполнение минских договоренностей. 

"Вадим Пристайко, в свою очередь, подчеркнул необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины и проинформировал о подготовке к саммиту в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств", - говорится в сообщении. 

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Пристайко добавил, что ЕС остается ключевым торговым партнером Украины, особенно в условиях российской агрессии.

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УНН УНН  ·  14.10.19, 14:10 Кандидат на должность Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС по применению санкций в отношении России с целью полного…
Униан Униан  ·  14.10.19, 14:40 Кандидат на должность Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС к применению санкций в отношении России.
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