Сегодня в 15:40

Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС по применению санкций к России - МИД (3 новости) «Кандидат на должность Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС к применению…»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с кандидатом на должность Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Боррель заявил, что ЕС планирует продлить санкции в отношении России, чтобы обеспечить полное выполнение минских договоренностей.

"Вадим Пристайко, в свою очередь, подчеркнул необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины и проинформировал о подготовке к саммиту в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств", - говорится в сообщении.

«Неужели скрываем беременный животик»: Тина Кароль в облегающем платье…

Пристайко добавил, что ЕС остается ключевым торговым партнером Украины, особенно в условиях российской агрессии.