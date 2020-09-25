Боррель: я сказал Зеленскому, что ЕС - это не банкомат (8 новостей) «Глава дипломатии Евросоюза рассказал о визите в Украину»

С 2014 года Евросоюз предоставил Украине уже 14 млрд в виде различных траншей, но самая лучшая поддержка Брюсселя заключается в помощи реформирования страны.

Об этом в статье для "Европейской правды" сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

При этом он отметил необходимость проделать совместно еще много работы, чтобы стороны полностью воспользовались преимуществами Соглашения об ассоциации.

"Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы", - подчеркнул Боррель.

Кроме того, глава европейской дипломатии назвал стабильную, богатую и демократическую Украину лучшим способом стабилизировать регион.

Обновлено в 19:25 О своем разговоре с президентом Украины Высокий представитель ЕС из иностранных дел Жозеп Боррель рассказал в статье "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским". Ее опубликовала "Европейская правда".

Обновлено в 19:38 «Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Лучшим способом стабилизировать наш регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина», - написал Боррель.