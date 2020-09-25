  1. Главная
  2. Новости
  3. Боррель: я сказал Зеленскому, что ЕС - это не банкомат
Сегодня Сегодня · · Обновлено в 19:38
· Евросоюз · Транш · Банкомат
Боррель: я сказал Зеленскому, что ЕС - это не банкомат

Боррель: я сказал Зеленскому, что ЕС - это не банкомат (8 новостей)

«Глава дипломатии Евросоюза рассказал о визите в Украину»

С 2014 года Евросоюз предоставил Украине уже 14 млрд в виде различных траншей, но самая лучшая поддержка Брюсселя заключается в помощи реформирования страны.

Об этом в статье для "Европейской правды" сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

При этом он отметил необходимость проделать совместно еще много работы, чтобы стороны полностью воспользовались преимуществами Соглашения об ассоциации.

"Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы", - подчеркнул Боррель.

Кроме того, глава европейской дипломатии назвал стабильную, богатую и демократическую Украину лучшим способом стабилизировать регион.

Обновлено в 19:25 О своем разговоре с президентом Украины Высокий представитель ЕС из иностранных дел Жозеп Боррель рассказал в статье "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским". Ее опубликовала "Европейская правда".

Обновлено в 19:38 «Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Лучшим способом стабилизировать наш регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина», - написал Боррель.

ФОТО К НОВОСТИ: «Боррель: я сказал Зеленскому, что ЕС - это не банкомат»
Фото Боррель предупредил Зеленского, что ЕС – не банкомат
Фото Боррель напомнил Зеленскому о реформах: ЕС – не банкомат
Фото Боррель напомнил Зеленскому, что ЕС – не банкомат
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.09.20, 17:56 Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскрыл подробности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украинская правда Украинская правда  ·  25.09.20, 18:16 Европейский Союз рассчитывает, что Украина полностью воспользуется преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.
Обозреватель Обозреватель  ·  25.09.20, 19:07 Глава дипломатии Евросоюза рассказал о визите в Украину
Капитал Капитал  ·  25.09.20, 19:10 Европейский Союз рассчитывает, что Украина полностью воспользуется преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.09.20, 19:16 Не все нынешние трудности в Украине связаны с пандемией коронавируса. Только украинцы собственноручно могут воплотить необходимые реформы. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своей статье…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.09.20, 19:25 В Европейском Союзе призвали президента Владимира Зеленского не воспринимать их сообщество, как благотворительную организацию. Зато в ЕС отметили, что хотят помочь в реформировании страны. О своем разговоре…
ForUm ForUm  ·  25.09.20, 19:38 Европейский Союз рассчитывает, что Украина полностью воспользуется преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.Об этом говорится…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Украине могут внести изменения в Избирательный кодекс из-за большого количества кандидатов с одинаковыми фамилиями

В Украине могут внести изменения в Избирательный кодекс из-за большого…
Зеленский назвал главную особенность местных выборов

Зеленский назвал главную особенность местных выборов
В Украине за месяц вырос госдолг

В Украине за месяц вырос госдолг
В Китае произошел пожар в лаборатории Huawei

В Китае произошел пожар в лаборатории Huawei
В Украине поступили в продажу автомобили LADA отечественного производства: фото и цены

В Украине поступили в продажу автомобили LADA отечественного производства: фото…
Фирташ пытается представить себя одним из акционеров ОПЗЖ, хотя не имеет никакого влияния на партию, – Джангиров  

Фирташ пытается представить себя одним из акционеров ОПЗЖ, хотя не…
&quot;Выстрелил – забыл&quot;: в Украине создали уникальную линейку головок самонаведения для управляемых ракет

"Выстрелил – забыл": в Украине создали уникальную линейку головок самонаведения…
ВИДЕО. Юрген Клопп - об Арсенале, Артете и победной серии Ливерпуля

ВИДЕО. Юрген Клопп - об Арсенале, Артете и победной серии…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.