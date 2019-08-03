Боруссия Дортмунд — Бавария — 0:0. LIVE

"Боруссия" Дортмунд сумела выиграть первый трофей за два года. "Шмели" в матче за Суперкубок Германии победили действующего чемпиона "Баварию".

Боруссия Дортмунд – Бавария 2:0 Голы: Алькасер, 48, Санчо, 69

"Дер Классикер" открыл новый футбольный сезон в Германии. "Боруссия" Дортмунд на своем стадионе "Сигнал Идуна Парк" приняла заклятого соперника "Баварию". В прошлом сезоне мюнхенцы оформили так называемый "золотой дубль", хотя "шмели" в последнем туре Бундеслиги еще имели шанс стать чемпионами.

Таким образом, "Боруссия" в матче за Суперкубок хотела прервать гегемонию "Баварии". Мюнхенцы выиграли последние три Суперкубка. В свою очередь дортмундцы в последний раз завоевывали трофей еще в 2017 году, когда выиграли Кубок Германии.

Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают…

Уже на первой минуте "Бавария" могла пропускать гол. Гости провалились в защите португалец Герейру прекрасно выкатил на Ройса, который мощно пробил. Но Мануэль Нойер был на высоте и отразил выстрел. "Красные" заметно нервничали на старте матча, хотя и владели территориальным преимуществом. На 14 минуте Нойер почему-то побежал в центр поля встречать Алькасера. Пако долго не думал и пробил по пустым воротам. Испанцу не хватило нескольких сантиметров.

На 20 минуте Нойер совершил очередной сейв. "Боруссия" провела комбинационную атаку, которая завершилась коварным ударом низом. И Мануэль и тут выручил партнеров. После этого свои моменты имели гости. На 23 минуте Аканджи грубо обрезался в защите. Горецка ворвался в штрафную и отдал на Комана. Француз успел пробить, но мяч чудом не залетел в ворота. Через минуту на технику удар выполнял Горецка, но Хитц уверенно парировал выстрел.

"Бавария" полностью контролировала игру во второй половине первого тайма. Мюнхенцы пытались расшатать оборону "шмелей" с помощью быстрых комбинаций. И все равно "Бавария" тяготела к левому флангу, где играл Кингсли Коман. До перерыва командам так и не удалось отличиться голами, поэтому все самое интересное клубы завершили во вторую половину игры.

Сразу после перерыва "шмели" вышли вперед. Тьяго Алькантара обрезался, когда отдавал пас назад. Мяч подхватил Санчо, который отдал на Алькасера. Пако мощно пробил в угол и не оставил шансов Нойеру – 1:0. Пропущенный гол сильно разозлил "Баварию", которая побежала отыгрываться. На 55 минуте партнеры вывели на ударную позицию Горецку. Хавбек пробил под перекладину, но Хитц парировал удар.

На 58 минуте в штрафной хозяев возник настоящий пожар. Коман в упор расстреливал Хитца, но вратарь парировал удар. На добивании были сразу несколько баварцев, но мяч так и не залетел в ворота. Желтой карточкой был "вознагражден" только Левандовски за фол на голкипере. "Бавария" продолжала доминировать и "Боруссия" искала счастье в контратаках. На 68 минуте одна из таких завершилась взятием ворот. Санчо убежал от защитников "Баварии" и сделал счет 2:0.

После второго гола "Боруссия" села в еще более глубокую защиту. Таким образом &

Обновлено в 23:44 Дортмундский клуб вырвал трофей из рук принципиального соперника.

Обновлено в 00:03 Дортмундцы завоевали первый трофей сезона в Германии.