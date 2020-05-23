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Terrikon Terrikon · · Обновлено в 23:58
Боруссия М – Байер – 1:3. Видео голов и обзор матча

Боруссия М – Байер – 1:3. Видео голов и обзор матча (7 новостей)

«Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии»

Что-то загадочное произошло сегодня в дортмундской "Боруссии" - Эрлинг Холанд ушел с поля без забитого мяча. Впрочем, команда все равно победила еврокубкового соперника "Шахтера" в лице "Хоффенхайма" и теперь будет готовиться к судьбоносному матчу с "Баварией".

Обновлено в 23:50 Если после матча с "Унионом" мюнхенскую "Баварию" критиковали, то сегодня с "Айнтрахтом" подопечные Флика покуражились вовсю - счет 5:2! Правда, в этом нужно благодарить и футболиста франкфуртцев Хинтереггера, который оформил коллективный хет-трик.

Обновлено в 23:58 Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

ФОТО К НОВОСТИ: «Боруссия М – Байер – 1:3. Видео голов и обзор матча»
Фото Вольфсбург - Боруссия Д: яркие моменты матча (Фото)
Фото Вольфсбург – Боруссия Дортмунд – 0:2. Видео голов и обзор матча
Фото Боруссия М – Байер – 1:3. Видео голов и обзор матча
Фото Падерборн – Хоффенхайм – 1:1. Видео голов и обзор матча
Фото Бавария – Айнтрахт – 5:2. Видео голов и обзор матча
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  23.05.20, 19:22 Коллектив Оливера Гласнера не оказал сопротивления соперникам, а в конце матча еще и остался в меньшинстве (0:2).
Sport.ua Sport.ua  ·  23.05.20, 20:24 Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
Sport.ua Sport.ua  ·  23.05.20, 20:52 Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
Sport.ua Sport.ua  ·  23.05.20, 23:22 Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  23.05.20, 23:58 Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
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