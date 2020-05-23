Боруссия М – Байер – 1:3. Видео голов и обзор матча

Что-то загадочное произошло сегодня в дортмундской "Боруссии" - Эрлинг Холанд ушел с поля без забитого мяча. Впрочем, команда все равно победила еврокубкового соперника "Шахтера" в лице "Хоффенхайма" и теперь будет готовиться к судьбоносному матчу с "Баварией".

Обновлено в 23:50 Если после матча с "Унионом" мюнхенскую "Баварию" критиковали, то сегодня с "Айнтрахтом" подопечные Флика покуражились вовсю - счет 5:2! Правда, в этом нужно благодарить и футболиста франкфуртцев Хинтереггера, который оформил коллективный хет-трик.

Обновлено в 23:58 Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии