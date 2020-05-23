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"Боруссия" уверенно обыграла соперника "Шахтера" по Лиге Европы

"Боруссия" уверенно обыграла соперника "Шахтера" по Лиге Европы (8 новостей)

«Дортмундцы дважды огорчили «Вольфсбург»»

В субботу, 23 мая, "Вольфсбург" принимал "Боруссию" Дортмунд в 27 туре Бундеслиги. Матч закончился уверенной победой гостей 0:2.

Вольфсбург – Боруссия Д 0:2

Голы: Геррейро, 32, Хакими, 78 Удаление: Клаус, 82 (Вольфсбург)

  • Неделю назад обе команды успешно восстановили для себя сезон. "Боруссия" в "Рурском дерби" разгромила "Шальке" – 4:0, и продолжила погоню за "Баварией". Отставание от мюнхенцев составляет 4 очка, и любая потеря очков могла стать очень серьезным ударом по чемпионским амбициям команды Люсьена Фавра.

  • "Вольфсбург" неделю назад обыграл "Аугсбург" со счетом 2:1 и возглавил пелотон команд, которые борются за шестое, последнее еврокубковое место.

    • "Боруссия" активно начала матч и открыла счет в матче на 72-й минуте. Рафаэль Геррейро на дальнем углу вратарского исправил ошибки Голанда и таки смог протолкнуть мяч в сетку после прострела низом из правого фланга от Азара – 0:1.

    Видео гола Геррейро

    После перерыва "Вольфсбург" упустил возможность сравнять счет во встрече. Ренато Штеффен ворвался в штрафную, открывшись под передачу, но мяч после его удара попал в перекладину. Не повезло.

    На 78-й минуте "шмели" установили окончательный счет в матче, когда Жадон Санчо сделал простую передачу точно в ноги Ашрафу Хакими в штрафную, и тот, подстроившись ударил в левый нижний угол – 0:2.

    Видео гола Хакими

    В конце матча "Вольфбсург" полностью нивелировал свои шансы на хотя бы ничью. Феликс Клаус наступил на ахилл Аканжи во время борьбы на чужой половине. Главный арбитр после просмотра повтора показал игроку "волков" прямую красную карточку.

    В итоге, "Боруссия" получила 3 очка и временно сократила отставание до "Баварии" на 1 зачетный пункт. "Вольфбсург" идет 6-м (39 очков).

    ФОТО К НОВОСТИ: «"Боруссия" уверенно обыграла соперника "Шахтера" по Лиге Европы»
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