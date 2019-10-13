Боттас - победитель Гран-при Японии: все результаты

Гран-при Японии, которое было на грани срыва из-за тайфуна, таки произошло. Там победу одержал Валттери Боттас, несмотря на то, что стартовал третьим. А дубль для Mercedes на подиуме позволил команде досрочно выиграть кубок конструкторов.

Поул-позишин накануне завоевал Себастьян Феттель из Ferrari. Рядом стартовал его напарник Шарль Леклер. А уже за ними были Боттас и Макс Ферстаппен из Red Bull. И именно эти четверо гонщиков разыграли главные события гран-при Японии уже в первом круге.

Для начала Феттель неудачно стартовал. Впоследствии стюарды даже рассматривали этот эпизод на возможность фальстарта. Тем не менее, его сразу на старте обошел Боттас и вышел и лидеры.

После этого во втором повороте Леклер столкнулся с Ферстаппеном. Голландец впоследствии долго возмущался из-за этого, ведь вылетел с трассы и вернулся аж в конце пелетона. Оба болида получили повреждения. Леклера сразу позвали на пит-стоп из-за поврежденного переднего антикрыла. Ферстаппен же на 15 круге вообще отправился в боксы. Как заявили в Red Bull, повреждения на авто оказались слишком серьезными, чтобы бороться в этой гонке.

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При этом столкновения на трассе допустил еще один пилот Red Bull – Алекс Албон не поделил трассу с Ландо Норрисом из McLaren. Но это не помешало пилоту "красных быков" в итоге финишировать четвертым.

Леклер, который на протяжении всей гонки отыгрывал позицию за позицией, в итоге оказался лишь на шестой позиции.

Относительно лидеров, то борьбу вели только Боттас, Феттель и Хэмилтон. Действующий чемпион был близок к тому, чтобы выйти на второе место, обойдя конкурента, но так и не смог. Хотя отрыв между ними перед финишем был минимальным.

Боттас победил впервые с гран-при Азербайджана (28 апреля). Его победа, а также третье место Хэмилтона позволили Mercedes в шестой раз подряд выиграть Кубок конструктора.

Кроме того победителем Формулы-1 в 2019 году станет кто-то из немецкой конюшни. Феттель потерял возможность стать чемпионом, а теоретические шансы обойти Хэмилтона и занять первое место по итогам сезона остались лишь у Боттаса.

Следующее гран-при состоится в Мексике 27 октября.