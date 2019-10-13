Сегодня в 05:10

Украинский боксер Александр Усик дебютирует в тяжелом весе. Первый его соперник – американец Чазз Уизерспун. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Бой между Усиком и Уизерспуном – главное событие на вечере бокса в Чикаго (США) 12 октября (ночь на 13 октября в Украине). Посмотреть поединок в Украине можно по телевидению, а также онлайн.

Дебютный для Усика бой в супертяжах в Украине покажет телеканал "Интер". 13 октября в 4:30 по киевскому времени на канале выйдет программа "Большой бокс". После этого запланирован показ боя. Примерное начало – в 5:30.

Онлайн-трансляция боя будет доступна здесь перед началом поединка.

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