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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 09:46
Бой Усик - Уизерспун: онлайн-трансляция

Бой Усик - Уизерспун: онлайн-трансляция (39 новостей и 1 видео)

«Американец выстоял 7 раундов»

Украинский боксер Александр Усик дебютирует в тяжелом весе. Первый его соперник – американец Чазз Уизерспун. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Бой между Усиком и Уизерспуном – главное событие на вечере бокса в Чикаго (США) 12 октября (ночь на 13 октября в Украине). Посмотреть поединок в Украине можно по телевидению, а также онлайн.

Дебютный для Усика бой в супертяжах в Украине покажет телеканал "Интер". 13 октября в 4:30 по киевскому времени на канале выйдет программа "Большой бокс". После этого запланирован показ боя. Примерное начало – в 5:30.

Онлайн-трансляция боя будет доступна здесь перед началом поединка.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Бой Усик - Уизерспун: онлайн-трансляция»
Фото Бой Усик - Уизерспун: онлайн-трансляция
Фото Александр Усик – Чазз Уизерспун. Текстовая трансляция. LIVE
Фото Александр Усик – Чазз Уизерспун. Прямая трансляция
Фото Усик победил Уизерспуна в дебютном бою в супертяжелом весе
Фото Александр Усик – Чазз Уизерспун. Видео боя
Фото Александр Усик – Чазз Уизерспун. Как это было
Фото Усик боксировал с Уизерспуном в шортах с надписью "Симферополь, Украина"
Фото Александр Усик – Чазз Уизерспун. Видео нокаута
Фото "Есть разница между дивизионами": Усик прокомментировал победу над Уизерспуном
Фото Усик - Уизерспун: видео боя
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Фото ВИДЕО: Зеленский поздравил Усика с победой над Уизерспуном
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.10.19, 01:08   12 октября украинский боксер-олимпионик Александр Усик должен был провести свой очередной поединок на профессиональном ринге с голландцем Тайроном Спонгом. Но 8 октября стало известно о том, что соперник…
Sport.ua Sport.ua  ·  13.10.19, 04:10 Следите за текстовой трансляцией боя в Чикаго 13 октября в 05:30
Sport.ua Sport.ua  ·  13.10.19, 07:01 Прямая трансляция боя Усик - Уизерспун
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  13.10.19, 07:22 Бой завершился отказом соперника выходить на ринг после 7-го раунда.
Sport.ua Sport.ua  ·  13.10.19, 07:26 Смотрите видео боя Усик - Уизерспун
Канал 112 Канал 112  ·  13.10.19, 07:32 В Чикаго украинский боксер Александр Усик провел первый поединок в супертяжелом дивизионе, где его соперником был американец Чазз Уизерспун. Первый раунды традиционно прошли в разведке – боксеры много…
Sport.ua Sport.ua  ·  13.10.19, 07:33 Лучшие моменты боя Усик - Уизерспун
ТСН ТСН  ·  13.10.19, 07:41 Также на них было написано имя дочери боксера.
Sport.ua Sport.ua  ·  13.10.19, 07:50 Смотрите видео нокаута в бою Усик - Уизерспун
Телеграф Телеграф  ·  13.10.19, 08:08 Украинец победил в первом поединке в супертяжелом дивизионе.
РБК Украина РБК Украина  ·  13.10.19, 08:12 Вниманию читателей РБК-Украина видео и обзор опасных моментов дебютного боя украинца Александра Усика в супертяжелом весе, в котором он одержал досрочную победу над американцем Чаззом Уизерспуном. .
Обозреватель Обозреватель  ·  13.10.19, 08:18 Украинский боксер дал небольшое интервью
Sport.ua Sport.ua  ·  13.10.19, 08:22 Президент Украины позвонил боксеру сразу после боя
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.10.19, 08:24 Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 KOs)  успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна. Об этом сообщает Sportarena.com."Украинец осторожно начал…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.10.19, 08:28 Украинец одержал очередную победу в профи.
Гордон Гордон  ·  13.10.19, 08:31 Дебютный бой украинца Александра Усика в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна продлился семь раундов, в восьмом американец не вышел на ринг.В ночь на 13 октября украинский боксер…
Terrikon Terrikon  ·  13.10.19, 08:34 В Чикаго на "Wintrust Arena" подошел к концу боксерский вечер, главным событием которого был дебют украинского спортсмена Александра Усика в супертяжелом весе. Соперником Усика был американец Чазз Уизерспун.…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  13.10.19, 08:36 Сразу становится понятно, почему американец отказался от продолжения боя
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.10.19, 08:38 В своем дебютном поединке в супертяжелом весе украинец Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.
Факты Факты  ·  13.10.19, 08:44 Президент Украины поздравил боксера с победой
Сегодня Сегодня  ·  13.10.19, 08:50 Украинский боксер Александр Усик одержал 17-ю победу на профессиональном ринге и первую - в супертяжелом дивизионе. Украинец в Чикаго техническим нокаутом победил американца Чазза Уизерспуна. Усик так…
Обозреватель Обозреватель  ·  13.10.19, 08:53 Дебютный поединок украинца в супертяжах прошел в Чикаго
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  13.10.19, 08:56 В воскресенье, 13 октября, в Чикаго на "Винтраст Арене" состоялся бой в супертяжелом весе, в котором на боксерском ринге сразились украинец Александр Усик и...
ТСН ТСН  ·  13.10.19, 08:56 Американец выстоял 7 раундов.
Обозреватель Обозреватель  ·  13.10.19, 08:57 Наш соотечественник дебютировал в супертяжелом весе
Sport.ua Sport.ua  ·  13.10.19, 09:18 Украинец деклассировал своего соперника
Униан Униан  ·  13.10.19, 09:20 Украинский боксер в Чикаго дебютировал в супертяжелом весе.
Обозреватель Обозреватель  ·  13.10.19, 09:24 Наш боксер продемонстрировал высший класс
Факты Факты  ·  13.10.19, 09:34 Украинец нанес почти в семь раз больше точных ударов, чем соперник
Sport.ua Sport.ua  ·  13.10.19, 09:35 Украинец удачно дебютировал в супертяжелом весе
Униан Униан  ·  13.10.19, 09:36 Украинский боксер уверенно одолел первого соперника в супертяжелом весе.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.10.19, 09:45 В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) дебютировал в супертяжелом весе в поединке против Чазз Уизерспуна, ранее после игры в "гляделки" с Усиком объявившем о…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  13.10.19, 09:46 Украинец поблагодарил болельщиков за поддержку
Телеграф Телеграф  ·  13.10.19, 09:46 Александр Усик под рев трибун отпраздновал свой дебют в хэвивейте.
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