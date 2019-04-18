"Боюсь, мне нечего будет пожать Порошенко". Зеленский ответил на блиц-вопросы в прямом эфире

В эфире "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, пожмет ли он руку своему оппоненту Петру Порошенко, и ответил на другие вопросы, заданные в режиме блиц.Если бы обещание президента Петр Порошенко "рубить руки" коррупционерам было выполнено, самому президенту сейчас невозможно было бы пожать руку. Так 18 апреля в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский ответил на вопрос ведущей Натальи Мосейчук, собирается ли он обменяться рукопожатиями с оппонентом по второму туру выборов.
"Господин президент говорил, что будет всем коррупционерам рубить руки. Не уверен, что у меня будет что ему пожать", сказал Зеленский.
Он также ответил на вопросы, заданные в режиме блиц.
Вы поддерживаете декоммунизацию?
Конечно.
Вы готовы отдать приказ о военных действиях, чтобы военным путем освободить Донбасс?
Нет.
Вы поддерживаете идею легализации оружия?
Нет.
Вы готовы принимать советы по государственному управлению от [бизнесмена Игоря] Коломойского?
Нет.
Есть ли намерение отменить языковые квоты на радио и ТВ?
Немного изменить.
Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Согласно официальным данным ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского в первом туре проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко 15,95%.