"Боюсь, мне нечего будет пожать Порошенко". Зеленский ответил на блиц-вопросы в прямом эфире (4 новости) «Кандидат в президенты Украины выступил в прямом эфире»

В эфире "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, пожмет ли он руку своему оппоненту Петру Порошенко, и ответил на другие вопросы, заданные в режиме блиц.Если бы обещание президента Петр Порошенко "рубить руки" коррупционерам было выполнено, самому президенту сейчас невозможно было бы пожать руку. Так 18 апреля в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский ответил на вопрос ведущей Натальи Мосейчук, собирается ли он обменяться рукопожатиями с оппонентом по второму туру выборов.

"Господин президент говорил, что будет всем коррупционерам рубить руки. Не уверен, что у меня будет что ему пожать", сказал Зеленский.

Он также ответил на вопросы, заданные в режиме блиц.

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Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Согласно официальным данным ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского в первом туре проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко 15,95%.