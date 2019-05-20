  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. БПП и "Народный фронт" прокомментировали роспуск Верховной Рады
Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 15:36
· Депутат · Парламент · БПП
БПП и "Народный фронт" прокомментировали роспуск Верховной Рады

БПП и "Народный фронт" прокомментировали роспуск Верховной Рады (7 новостей)

«Партии Блок Петра Порошенко и Народный фронт отреагировали на решение Зеленского о роспуске Рады»

Нардеп от Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко и депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий прокомментировали решение президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.Нардеп от Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко и депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий сообщили, что их фракции нормально относятся к роспуску Верховной Рады, пишет "Украинская правда" 20 мая.

"Это право президента, он им воспользовался, поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам", сказал Кононенко в комментарии изданию.

Нардеп отметил, что пока не знает, будет ли он баллотироваться в Верховную Раду.

"Народный фронт" пойдет на выборы с новым названием, партию ждет ребрендинг, сообщил Котвицкий.

Вакарчук заявил, что в "Голосе" не будет депутатов нынешнего…
Вакарчук заявил, что в "Голосе" не будет депутатов нынешнего…

"Вариантов нет, будем идти на выборы", добавил он.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей.

20 мая он официально вступил в должность президента Украины. В ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. По его словам, внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца.

Зеленский также призвал членов Кабинета Министров подать в отставку.

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Валерий Карпунцов заявил, что сегодня вечером должны состояться консультации президента Владимира Зеленского с парламентскими фракциями по вопросу роспуска Верховной Рады VIII созыва.

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться в октябре 2019 года.

Избирательный процесс по поводу досрочных выборов в парламент начнется на следующий день после официальной публикации указа Зеленского о роспуске Рады, сообщила секретарь Центризбиркома Наталья Бернацкая.

Обновлено в 14:01 "Это право президента, он им воспользовался, поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам", сказал Кононенко в комментарии изданию.

Обновлено в 15:36 Восторги по поводу решения нового президента Владимира Зеленского распустить Раду могут обернуться большим разочарованием.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  20.05.19, 11:34 Партии "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" нормально относятся к решению президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду и будут готовиться к выборам.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  20.05.19, 12:03 Партии "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" нормально относятся к решению президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду и будут готовиться к выборам
Подробности Подробности  ·  20.05.19, 12:13 Партии "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" отреагировали на решение Зеленского о роспуске Рады
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  20.05.19, 12:23 Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. В партиях "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" нормально…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  20.05.19, 13:30 Партии «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» нормально относятся к решению президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду и будут готовиться к выборам.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  20.05.19, 15:36 Восторги по поводу решения нового президента Владимира Зеленского распустить Раду могут обернуться большим разочарованием.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Вакарчук заявляет, что &quot;Голос&quot; будет участвовать в выборах в Раду и требует изменить избирательную систему

Вакарчук заявляет, что "Голос" будет участвовать в выборах в Раду…
Кернес и Труханов могут создать совместную партию для участия в парламентских выборах - СМИ

Кернес и Труханов могут создать совместную партию для участия в…
Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского, который отбыл срок за убийство

Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского, который отбыл срок…
Гройсман решил подать в отставку

Гройсман решил подать в отставку
В Нафтогазе заявили об отказе России от переговоров по газу

В Нафтогазе заявили об отказе России от переговоров по газу
Не надо отчества: Зеленский сказал, как к нему обращаться

Не надо отчества: Зеленский сказал, как к нему обращаться
Тимошенко записала видеообращение: Этот парламент должен уйти красиво

Тимошенко записала видеообращение: Этот парламент должен уйти красиво
Вадим Новинский: Оппоблок поддержит все мирные инициативы Владимира Зеленского

Вадим Новинский: Оппоблок поддержит все мирные инициативы Владимира Зеленского
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дело Гандзюк: Подозреваемый заочно арестован

Дело Гандзюк: Подозреваемый заочно арестован
Обхохочешься: демотиваторы, которые сделают ваш вечер

Обхохочешься: демотиваторы, которые сделают ваш вечер
&quot;Сверхъестественное&quot;: Дженсен Эклс пообещал фанатам &quot;лучший сезон&quot;

"Сверхъестественное": Дженсен Эклс пообещал фанатам "лучший сезон"
Назвали город с самыми большими зарплатами в мире

Назвали город с самыми большими зарплатами в мире
Дело водителя грузовика, из-за которого погибли 5 детей и 2 взрослых под Запорожьем, передали в суд

Дело водителя грузовика, из-за которого погибли 5 детей и 2…
Украине не нужен очередной транш от МВФ, – команда Зеленского

Украине не нужен очередной транш от МВФ, – команда Зеленского
В заповедниках Индии за неделю обнаружили более 10 тигрят редкого вида

В заповедниках Индии за неделю обнаружили более 10 тигрят редкого…
Gucci в центре скандала: сикхи обиделись на модный дом из-за тюрбана

Gucci в центре скандала: сикхи обиделись на модный дом из-за…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.