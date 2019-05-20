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БПП и "Народный фронт" прокомментировали роспуск Верховной Рады (7 новостей) «Партии Блок Петра Порошенко и Народный фронт отреагировали на решение Зеленского о роспуске Рады»

Нардеп от Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко и депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий прокомментировали решение президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.Нардеп от Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко и депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий сообщили, что их фракции нормально относятся к роспуску Верховной Рады, пишет "Украинская правда" 20 мая.

"Это право президента, он им воспользовался, поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам", сказал Кононенко в комментарии изданию.

Нардеп отметил, что пока не знает, будет ли он баллотироваться в Верховную Раду.

"Народный фронт" пойдет на выборы с новым названием, партию ждет ребрендинг, сообщил Котвицкий.

Вакарчук заявил, что в "Голосе" не будет депутатов нынешнего…

"Вариантов нет, будем идти на выборы", добавил он.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей.

20 мая он официально вступил в должность президента Украины. В ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. По его словам, внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца.

Зеленский также призвал членов Кабинета Министров подать в отставку.

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Валерий Карпунцов заявил, что сегодня вечером должны состояться консультации президента Владимира Зеленского с парламентскими фракциями по вопросу роспуска Верховной Рады VIII созыва.

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться в октябре 2019 года.

Избирательный процесс по поводу досрочных выборов в парламент начнется на следующий день после официальной публикации указа Зеленского о роспуске Рады, сообщила секретарь Центризбиркома Наталья Бернацкая.

Обновлено в 14:01 "Это право президента, он им воспользовался, поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам", сказал Кононенко в комментарии изданию.

Обновлено в 15:36 Восторги по поводу решения нового президента Владимира Зеленского распустить Раду могут обернуться большим разочарованием.