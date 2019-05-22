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БПП не будет голосовать за изменение избирательного законодательства

БПП не будет голосовать за изменение избирательного законодательства (4 новости)

«Фракция Блока Петра Порошенко не будет голосовать за законопроект президента Владимира Зеленского о парламентских выборах, если в нем будет норма…»

Народные депутаты, которые сегодня собрались на внеочередное заседание Верховной Рады, провалили голосование по двум предложенным Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектам, один из которых касался изменений в избирательное законодательство. Как голосовали депутаты из парламентских фракций, сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте парламента.

Так, за включение в повестку дня сессии проектов законов о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины (№10319, №10319-1) проголосовали 92 нардепа, против - 68, воздержались - 43. Вообще не голосовали - 51.

Во фракции БПП "за" выступили 17 депутатов, против - 15, воздержались - 21. Не голосовали - 11, и еще 71 отсутствовал.

Нардепы из фракции "Народный фронт" отдали "за" только два голоса, против - 27, воздержались - 11. Не голосовали - 16, отсутствовали - 24.

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Внефракционные нардепы отдали 22 голоса "за", "против" среди них не голосовал никто, воздержались - 6. Не голосовали - 9, отсутствуют - 24.

Фракция "Оппозиционный блок" отдала "за" 19 голосов, против него не голосовал никто, воздержались - 3. Не голосовали - 9, отсутствуют - 7.

В группе "Партия "Видродження" не поддержал внесение законопроектов ни один из депутатов, против - 6, воздержались - 1, не голосовали - 1. Отсутствовали 17 нардепов.

Нардепы из фракции "Самопомич" отдали 17 голосов "за", против - ни одного, как и воздержавшихся. Не голосовали - 2, отсутствуют - 6.

Во фракции Радикальной партии Олега Ляшко не нашлось ни одного, кто бы поддержал решение. Против - 15, воздержавшихся не было, не голосовали - 1, отсутствуют - 5.

Фракция "Батькивщина" поддержала внесение законопроектов в повестку дня 15 голосами, против - 0, воздержались - 0, не голосовали - 2, отсутствуют - 3.

В группе "Воля народа" нардепы не голосовали "за", против - 5, воздержались - 1, не голосовали - 0, отсутствуют - 12.

Таким образом, ни одного голоса "за" не отдали "радикалы", депутатские группы "Партия "Видродження" и "Воля народа". Ни одного голоса "против" не было от внефракционных, "Оппоблока", "Самопомич", "Батькивщина".

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.05.19, 12:12 Фракция "Блока Петра Порошенко" не будет голосовать за законопроект президента Владимира Зеленского о парламентских выборах, если в нем будет норма о закрытых партийных списках. Об этом в кулуарах сообщил…
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