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БПП в пятницу проведет съезд партии

БПП в пятницу проведет съезд партии (4 новости)

«Петр Порошенко высказался по поводу проведения досрочных парламентских выборов»

Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил о проведении в ближайшее время съезда партии, на котором будет "очень серьезное обновление партии и партийного списка".

"Любой настоящий политик должен быть готов к выборам, и моя команда к ним готова. Моя команда примет участие в выборах в парламент и победит на выборах", - написал Порошенко в аккаунте в Twitter в среду.

Будь-який справжній політик має бути готовий до виборів, і моя команда до них готова. Моя команда братиме участь у виборах до Парламенту і переможе у виборах. Найближчим часом ми зберемо з’їзд партії, на якому відбудеться дуже серйозне оновлення і партії, і партійного списку

— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 травня 2019 р.

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Пятый президент отметил, что его политическая сила должна защитить евроатлантические и европейские достижения Украины, не позволить развернуть страну в сторону РФ и остановить реформы.

При этом Порошенко отметил, что роспуск парламента возможен только "когда есть исчерпывающий перечень оснований".

"На сегодня мы видим, что положение Конституции не были соблюдены - эта команда начала деятельность с нарушением Основного закона", - написал Порошенко.

На сьогоднішній день ми бачимо, що положення Конституції не були дотримані – ця команда почала діяльність з порушення Основного Закону. Це точно не може не викликати занепокоєння.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 травня 2019 р.

Он также считает - то, что происходит в Верховной Раде на внеочередном заседании, - "это точно не избирательная реформа и точно не то, в чем сейчас нуждается Украина".

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РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.19, 17:26 Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в пятницу, 24 мая, проведет съезд политсилы. Об этом РБК-Украина сообщили источники в руководстве партии.Отметим, что съезд будет состоять из двух частей.По…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.05.19, 18:44 Петр Порошенко высказался по поводу проведения досрочных парламентских выборов.
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