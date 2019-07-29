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Браконьерство могут легализовать: экологи сделали заявление

Браконьерство могут легализовать: экологи сделали заявление (3 новости)

«Президент Зеленский получил два тематических обращения»

В Приорильском заказнике в Днепропетровской области может быть легализована браконьерская охота.

Общество охотников и рыбаков Магдалиновского района обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с обвинениями в адрес экологов, которые ведут борьбу с браконьерами, и с просьбой "разрешить им охотиться на территории заказника", – рассказала "Обозреватель" эколог, председатель общественного формирования "Экопатруль" (Днепропетровская область) Татьяна Лампика.

"В течение 2 лет мы ведем усиленный контроль за тем, чтобы на территории Приорильского заказника общегосударственного значения не ввелась браконьерская охота, в то время как общество охотников и рыбаков не хочет соблюдать закон", – заявила она.

По словам эколога, были предприняты все возможные меры для предотвращения уничтожения зверей на территории заказника. Экологи сообщали о проблеме на совещаниях в Днепропетровском областном совете и Магдалиновской райгосадминистрации, они организовывали проверки государственной экологической инспекции, дважды подавали жалобы в СБУ и "пытались лишить общество охотников и рыболовов права пользования охотничьими угодьями".

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В то же время "вчера (28 июля. – Ред.) охотники разместили в Facebook обращение к президенту Зеленскому о том, что "Экопатруль", который находится в сговоре с правоохранительными органами, не дает им охотиться в заказнике. И просят президента вмешаться в ситуацию", – рассказала эколог.

В ответ на это "Экопатруль" также обратился к президенту через публикацию на официальной странице в Facebook с призывом обратить внимание на абсурдную ситуацию.

В этом контексте Татьяна Лампика добавила: "Заповедники и заказники разного уровня не имеют актов землепользования, не имеют денег на то, чтобы вынести границы "в натуру", и из-за этого возникают проблемы разного характера, начиная с того, что охотники хотят охотиться в заповедниках, до того, что представители геокадастра выделяют земли заповедного фонда для ведения сельскохозяйственной деятельности, что противоречит действующему законодательству".

Эколог подчеркнула: подобные проблемы "существуют по всей территории Украины". Она также сообщила о том, что 1 августа будет сделано коллективное обращение к новому правительству Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  29.07.19, 16:38 Президент Зеленский получил два тематических обращения
Униан Униан  ·  29.07.19, 17:16 patron-info.ru В Приорельском заказнике в Днепропетровской области может быть легализована браконьерская охота. Общество охотников и рыбаков Магдалиновского района обратилось к президенту Украины...
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