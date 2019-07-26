Братья Кличко подали в суд иск на телеканал "1+1" о защите чести и достоинства (11 новостей) «Мэр Киева намерен бороться за свою репутацию»

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что он и его брат Владимир подали в суд на телеканал "1+1" за то, что это издание показывает о нем неправдивую информацию.

"Не проходит ни дня, чтобы хоть один из рейтинговых каналов не вспомнил недобрым словом киевского мэра: много лжи, манипуляций и откровенно сфабрикованной информации", – сказал Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил, что уже не раз говорил о том, что будет защищать свою честь и достоинство в суде.

Я и мой брат Владимир подали иск в суд на канал "1+1", который поливает нас грязью. На мне они решили не останавливаться, поэтому уже добрались до моего брата. Как можно говорить о незаангажированности канала, если их гендиректор является не только представителем политической силы, а еще, вероятно, ключевой претендент на главу Киевской администрации (речь идет о гендиректоре "1+1" Александре Ткаченко, – 24 канал), – заявил Кличко.

Лондонский суд разрешил взыскать с ПриватБанка миллионы долларов

Отметим, что конкретных фактов и деталей по иску в суд Кличко не предоставил. Кроме того, мэр Киева заверил, что ему все равно на амбиции претендентов на эту должность, но очернять свою репутацию, по его словам, он не позволит.

"Я много работал для этого (своей репутации, – 24 канал) и буду защищаться законом. Потому что когда льются такие потоки лжи и искажается действительность, я хотел бы провести к примеру пешеходный мост в Киеве, который мы открыли 2 месяца назад, ведь он стал инструментом политической борьбы", – сказал мэр Киева.

И добавил, что не тайна, что против него развернута широкая кампания по дискредитации, в частности, информация о каких-то надуманных производствах, которые, как считает Кличко, инициируют соратники Януковича.

Почему Кличко хотят лишить должности главы КГГА? Должности председателя КГГА и городского головы Киева почти всегда были совмещенными. До 2010 года избранный мэр Киева становился и главой КГГА. Однако, когда столицу возглавил непредсказуемый Леонид Черновецкий (2006 – 2012) власть решила ограничить (хотя бы частично) этуго человека в полномочиях. Именно тогда, в 2010 году, решили "разделить" должности городского головы и председателя КГГА между двумя лицами. До 2014 года беглый президент Янукович назначал глав КГГА отдельно. Однако, после Революции Достоинства и победы на местных выборах Виталия Кличко новоизбранный президент Петр Порошенко назначил его еще и главой городской администрации.

Обновлено в 14:17 Мэр Киева намерен бороться за свою репутацию

Обновлено в 14:19 Мэр Киева Виталий Кличко и его брат, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко подали иск на телеканал "1+1" и намерены защищать в суде свою честь и достоинство