Брайан Мэй из Queen перенес острый сердечный приступ (4 новости) «Легендарному рок-музыканту поставили три стента в ходе одной операции»

Накануне госпитализации 72-летний гитарист группы Queen Брайан Мэй сообщил, что порвал ягодичные мышцы. 72-летний гитарист группы Queen Брайан Мэй был госпитализирован с сердечным приступом. Об этом музыкант сообщил 25 мая в Instagram, записав видеообращение.

По словам гитариста, случившееся его не сильно расстроило.

"На самом деле, я даже рад, что нахожусь теперь в этом "клубе", сообщил он.

В начале мая Мэй рассказал, что был госпитализирован после того, как травмировал ягодичную мышцу. "Я умудрился разорвать мой gluteus maximus в клочья в момент чрезмерного увлечения садоводством", написал он.

После травмы музыкант сообщил, что передвигается с помощью костылей. По словам Мэя, он испытывает настолько сильную боль, что не может обходится без обезболивающих препаратов.

Брайан Мэй родился в 1947 году в Лондоне. Музыкант является основателем фонда по защите животных Save Me. Музыкальную карьеру Мэй совмещает с активной научной деятельностью....