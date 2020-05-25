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Брайан Мэй из Queen перенес острый сердечный приступ

Брайан Мэй из Queen перенес острый сердечный приступ (4 новости)

«Легендарному рок-музыканту поставили три стента в ходе одной операции»

Накануне госпитализации 72-летний гитарист группы Queen Брайан Мэй сообщил, что порвал ягодичные мышцы. 72-летний гитарист группы Queen Брайан Мэй был госпитализирован с сердечным приступом. Об этом музыкант сообщил 25 мая в Instagram, записав видеообращение.

По словам гитариста, случившееся его не сильно расстроило.

"На самом деле, я даже рад, что нахожусь теперь в этом "клубе", сообщил он.

В начале мая Мэй рассказал, что был госпитализирован после того, как травмировал ягодичную мышцу. "Я умудрился разорвать мой gluteus maximus в клочья в момент чрезмерного увлечения садоводством", написал он.

После травмы музыкант сообщил, что передвигается с помощью костылей. По словам Мэя, он испытывает настолько сильную боль, что не может обходится без обезболивающих препаратов.

Брайан Мэй родился в 1947 году в Лондоне. Музыкант является основателем фонда по защите животных Save Me. Музыкальную карьеру Мэй совмещает с активной научной деятельностью....

ФОТО К НОВОСТИ: «Брайан Мэй из Queen перенес острый сердечный приступ»
Фото Брайан Мэй из Queen перенес острый сердечный приступ
Фото Гитарист Queen Брайан Мэй госпитализирован с сердечным приступом
Фото Гитарист группы Queen перенес сердечный приступ
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Факты Факты  ·  25.05.20, 12:47 Легендарному рок-музыканту поставили три стента в ходе одной операции
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 13:26 На видео, которое Брайан Мэй опубликовал на своей странице, он объясняет, что с болью в сердце его отвезла в больницу его дочь.
Униан Униан  ·  25.05.20, 14:15 По словам музыканта, он никогда не думал, что с ним такое произойдет, ведь вел здоровый образ жизни и правильно питался.
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