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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 10:38
· Бразилия · Израиль
Бразилия перенесет посольство в Иерусалим

Бразилия перенесет посольство в Иерусалим (5 новостей)

«В Бразилии уже обещали перенести посольство»

Власти Бразилии намерены перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявил в воскресенье, 15 декабря, сын бразильского президента Жаира Болсонару Эдуарду, передает The Jerusalem Post.

"Как и говорил мой отец, это обещание – в силе. Он перенесет посольство в Иерусалим. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. Это логичный и нормальный шаг. Мы хотим переехать в Иерусалим, чтобы, в частности, подать пример всей Латинской Америке", – сказал Болсонару.

Обновлено в 09:55 Отмечается, что несмотря на это Бразилия открыла торговую миссию в Иерусалиме в этом году.

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Обновлено в 10:38 Жаир Болсонару в ходе предвыборной кампании обещал перенести посольство в Иерусалим, однако позже, как считалось, отказался от этого намерения.

ФОТО К НОВОСТИ: «Бразилия перенесет посольство в Иерусалим»
Фото Бразилия перенесет посольство в Израиле в Иерусалим
Фото Бразилия перенесет посольство в Иерусалим
Фото Бразилия планирует перенести посольство сша в Израиле в Иерусалим
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