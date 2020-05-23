Бразилия вышла на второе место в мире по количеству заболевших COVID-19

Южная Америка, по оценке ВОЗ, превращается в новый эпицентр пандемии коронавируса.

А самая пострадавшая страна - Бразилия.Бразилия, обогнав Россию, заняла второе место в мире по числу заражений коронавирусом. По данным частного американского Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, по состоянию на ночь на субботу, 23 мая, в Бразилии зафиксировано 330 890 заражений, тогда как в России 326 448. За последние сутки в Бразилии зафиксировано 20 803 новых заражений, что является рекордным показателем для этой страны за все время пандемии. За это время от последствий заражения погибли 1001 человек, а всего с начала пандемии - 21 048. Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в пятницу назвал Южную Америку "новым эпицентром заболевания", а Бразилию "наиболее пострадавшей страной". Райан обратил особое внимание на регион Амазонии, где плотность заражения и смертность от COVID-19 являются самыми высокими в стране. Во многих ...

Обновлено в 11:35 В связи с распространением коронавируса в Бразилии возросло общее количество зараженных.

Обновлено в 12:42 Бразилия в субботу, 23 мая, стала почти лидером, заняв вторую строчку в списке стран с самым высоким числом выявленных случаев заражения коронавирусом после США, сообщает местный новостной портал G1. На сегодняшний день в Бразилии выявили 330 890 случаев заражений Covid-19, скончались более 21 тысячи человек. Последние три дня в стране ежедневно умирает свыше тысячи инфицированных. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару называл коронавирус "обычным гриппом", а также открыто пренебрегал средствами индивидуальной защиты в общественных местах во время встреч со сторонниками. В последнее время президент Бразилии все чаще появляется на публике в маске. Подпишитесь на ежедневную еmail-рассылку от создателей газеты номер 1 в Украине. Каждый вечер в вашей почте самое важное, эксклюзивное и полезное. Подписаться.