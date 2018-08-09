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Багнет Багнет · · Обновлено в 19:54
Брэд Питт ответил на обвинения "манипуляторши" Джоли

Брэд Питт ответил на обвинения "манипуляторши" Джоли (5 новостей)

«Адвокаты актера уверены, Джоли пытается манипулировать мнением общественности и СМИ»

В западных СМИ появляются все новые и новые подробности развода знаменитых голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли. Адвокаты Питта утверждают, что Анджелина – "мастер манипуляций". Об этом сообщает издание TMZ.

К слову, недавно она заявила о том, что Питт в течение двух лет не выплачивал алименты.

Оказалось, что актер за указанный период выплатил более 9 миллионов долларов! В документах, которые стали доступны изданию TMZ, говорится, что Питт "одолжил Джоли 8 миллионов долларов", чтобы она смогла купить дом, в котором сейчас и проживает с детьми, а 1,3 миллиона были выплачены в качестве алиментов.

Адвокаты Брэда Питта также утверждают, что Джоли и ее адвокат используют разные трюки, чтобы "тонко и завуалированно манипулировать СМИ".

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Более того, идея об "ускоренном разводе до конца года", по словам представителей Питта, принадлежит именно ему, а не Анджелине, как утверждала сама актриса.

Обновлено в 19:00 Адвокаты актера уверены, Джоли пытается манипулировать мнением общественности и СМИ

Обновлено в 19:54 Пара была в отношениях еще с 2005 года, однако бракосочетание состоялось только в 2014 году. В 2016 году Джоли подала на развод.

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