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Brent подорожала до 73,88 долл. за баррель

Brent подорожала до 73,88 долл. за баррель (7 новостей)

«Государственный департамент США готовится прекратить действие исключений из санкций против Ирана и полностью запретить ряду стран, которые все еще покупали…»

Соединенные Штаты собираются распространить санкции против Ирана на другие страны, которые будут импортировать иранскую нефть. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что о своих намерениях США объявят в понедельник, 22 апреля. Администрация американского президента собирается прекратить действие отсрочки санкций, предоставленных некоторым импортерам иранской нефти в конце прошлого года.

Источник заявляет, что госсекретарь Майк Помпео объявит: со 2 мая Государственный департамент больше не будет отказывать в санкциях в отношении любой страны, которая в настоящее время импортирует иранскую нефть или конденсат".

Отмечается, в апреле объем экспорта иранской нефти составлял в среднем менее 1 миллиона баррелей в день. Это ниже более чем 2,5 миллиона баррелей в сутки до введения санкций в мае прошлого года. При этом фьючерсы на нефть марки Brent, международного ориентира по нефти, подорожали почти на 2% - до 73,25 доллара за баррель.

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В ноябре США вновь наложили санкции на экспорт иранской нефти после того, как Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения 2015 года между Ираном и шестью мировыми государствами. Вашингтон оказывает давление на Иран, чтобы он свернул свою ядерную программу и прекратил поддержку боевиков на Ближнем Востоке.

Наряду с санкциями Вашингтон также для восьми стран ввел полугодовую отсрочку от санкции для того, чтоб они сократили закупки иранской нефти. Это были Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция.

ФОТО К НОВОСТИ: «Brent подорожала до 73,88 долл. за баррель»
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Finance Finance  ·  22.04.19, 11:15 Государственный департамент США готовится прекратить действие исключений из санкций против Ирана и полностью запретить ряду стран, которые все еще покупали иранскую нефть, официально обходить санкции.…
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