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Британцы устроили обнаженную свадьбу

Британцы устроили обнаженную свадьбу (3 новости)

«Несколько друзей пары отказались прийти на свадьбу из-за дресс-кода»

Пара из британского города Пул в графстве Дорсет решила пожениться. А поскольку молодожены являются членами Британского клуба нудистов, то они устроили обнаженную свадьбу. Во время церемонии жених, невеста и 40 гостей были без одежды, пишет Daily Mail.

59-летний Найджел Сеймур и 30-летняя Рейчел познакомились три года назад на греческом острове. А спустя полгода мужчина предложил своей возлюбленной выйти за него замуж.

Пара устроила обнаженную свадьбу в июне прошлого года.

"Наша голая свадьба была прекрасной идеей: мне не пришлось тратить тысячу фунтов на свадебное платье", - похвасталась Рейчел.

На свадьбе помимо новобрачных присутствовали и их родственники и друзья. Отмечается, что несколько человек отказались прийти именно из-за "дресс-кода". От гостей требовалось принести с собой только лишь полотенце и крем для загара.

Официальным фотографом на торжестве был 74-летний Харви Аллен – отец невесты. Он также был обнаженным.

Ранее соо...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  18.05.20, 12:56 Несколько друзей пары отказались прийти на свадьбу из-за "дресс-кода".
MIGnews MIGnews  ·  18.05.20, 14:39 Женщина и мужчина - нудисты со стажем, они отметили свадьбу, где гости и они были в обычном для себя образе.
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