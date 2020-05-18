Британцы устроили обнаженную свадьбу

Пара из британского города Пул в графстве Дорсет решила пожениться. А поскольку молодожены являются членами Британского клуба нудистов, то они устроили обнаженную свадьбу. Во время церемонии жених, невеста и 40 гостей были без одежды, пишет Daily Mail.

59-летний Найджел Сеймур и 30-летняя Рейчел познакомились три года назад на греческом острове. А спустя полгода мужчина предложил своей возлюбленной выйти за него замуж.

Пара устроила обнаженную свадьбу в июне прошлого года.

"Наша голая свадьба была прекрасной идеей: мне не пришлось тратить тысячу фунтов на свадебное платье", - похвасталась Рейчел.

На свадьбе помимо новобрачных присутствовали и их родственники и друзья. Отмечается, что несколько человек отказались прийти именно из-за "дресс-кода". От гостей требовалось принести с собой только лишь полотенце и крем для загара.

Официальным фотографом на торжестве был 74-летний Харви Аллен – отец невесты. Он также был обнаженным.

Ранее соо...