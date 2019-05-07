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Капитал Капитал · · Обновлено в 22:59
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Британия примет участие в выборах в Европарламент

Британия примет участие в выборах в Европарламент (7 новостей)

«Великобритания будет вынуждена участвовать в выборах в Европарламент из-за невозможности завершить процесс ратификации соглашения по Brexit»

Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут на территории Соединенного Королевства 23 мая. Об этом заявил во вторник глава секретариата кабмина Дэвид Лидингтон, признав, что правительство не успеет добиться прохождения через британский парламент сделки о выходе из ЕС. «Мы очень надеялись на то, что мы сможем согласовать наш выход из ЕС, заключить соглашение, и, таким образом, эти выборы не состоятся. Учитывая, сколь мало времени остается, к сожалению, этот процесс будет невозможно завершить до указанной даты.. С юридической точки зрения они должны состояться... и они пройдут», — приводит заявление телеканал Sky News заявление Лидингтона, который фактически является заместителем премьер-министра Терезы Мэй. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого британский премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель ранее предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин. Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября. Глава британского правительства затем инициировала переговоры с лейбористами, чтобы попытаться заполучить их поддержку в Палате общин и провести согласованную сделку через парламент.

Обновлено в 22:20 Об этом сообщил министр по делам правительства Дэвид Лидингтон, передает ВВС.

Обновлено в 22:59 Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, но, поскольку ни одно соглашение по Brexit не было согласовано парламентом, ЕС продлил срок членства Британии в ЕС до 31 октября.Великобритания может покинуть европейский блок раньше, но если она не выйдет из ЕС до 23 мая, она по закону обязана принять участие в общеевропейском голосовании и направить членов Европарламента в Брюссель.

ФОТО К НОВОСТИ: «Британия примет участие в выборах в Европарламент»
Фото Великобритания примет участие в выборах в Европарламент
Фото Британия примет участие в выборах в Европарламент
Фото Великобритания примет участие в выборах в Европарламент
Фото В британском правительстве подтвердили, что Великобритания примет участие в выборах в Европарламент
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Телеграф Телеграф  ·  07.05.19, 18:41 Великобритания будет вынуждена участвовать в выборах в Европарламент из-за невозможности завершить процесс ратификации соглашения по Brexit.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.05.19, 19:28 Великобритания должна будет принять участие в выборах в Европарламент, так как уже очевидно, что не хватит времени для ратификации соглашения о выходе из ЕС в парламенте. Об этом сообщает ВВС. Голосование…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.05.19, 21:33 Великобритания должна будет участвовать в европейских выборах, несмотря на надежды правительства, что к тому времени будет заключена сделка по Brexit. Об этом сообщил министр по делам правительства Дэвид…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.05.19, 22:20 Великобритания примет участие в выборах в Европарламент, так как не успевает к этому времени выйти из Европейского союза. Об этом сообщил министр по делам правительства Дэвид Лидингтон, передает ВВС.…
Канал 112 Канал 112  ·  07.05.19, 22:59 Великобритания должна будет провести выборы в Европарламент, несмотря на надежды правительства на то, что к тому времени будет заключена сделка о Brexit. Об этом заявил де-факто исполняющий обязанности…
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