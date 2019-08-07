Британия призвала пересмотреть возвращение России в ПАСЕ

Британская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвала пересмотреть решение о возвращении в организацию России из-за массовых задержаний демонстрантов на акциях протеста в Москве.

Текст заявления опубликовал в своем Facebook постоянный представитель Великобритании в ПАСЕ Кристофер Ивон, передает Радио Свобода.

В заявлении, в частности, отмечается, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи. Великобритания также обвинила российские власти в нарушении Конвенции о правах человека.

Возвращение России в ПАСЕ: Великобритания призвала пересмотреть решение

Британская делегация выразила надежду, что ПАСЕ рассмотрит решение о возвращении России к работе в организации на сессии в сентябре.