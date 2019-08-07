  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Британия призвала пересмотреть возвращение России в ПАСЕ
Политика
Газета День Газета День ·
· ПАСЕ · Совет Европы · Парламентская ассамблея Совета Европы · Делегация Вооруженных Сил · Делегация
Британия призвала пересмотреть возвращение России в ПАСЕ

Британия призвала пересмотреть возвращение России в ПАСЕ (5 новостей)

«Россию обвиняют в нарушении прав людиным»

Британская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвала пересмотреть решение о возвращении в организацию России из-за массовых задержаний демонстрантов на акциях протеста в Москве.

Текст заявления опубликовал в своем Facebook постоянный представитель Великобритании в ПАСЕ Кристофер Ивон, передает Радио Свобода.

В заявлении, в частности, отмечается, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи. Великобритания также обвинила российские власти в нарушении Конвенции о правах человека.

Возвращение России в ПАСЕ: Великобритания призвала пересмотреть решение
Возвращение России в ПАСЕ: Великобритания призвала пересмотреть решение

Британская делегация выразила надежду, что ПАСЕ рассмотрит решение о возвращении России к работе в организации на сессии в сентябре.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  07.08.19, 08:21 Россию обвиняют в нарушении прав людиным.
UAinfo UAinfo  ·  07.08.19, 10:38 Британская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала пересмотреть возвращение в организацию России из-за массовых задержаний демонстрантов на акциях протеста в Москве. Текст заявления…
MIGnews MIGnews  ·  07.08.19, 10:39 Британская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала пересмотреть решение о возвращении в организацию России.
Facenews Facenews  ·  07.08.19, 10:45 Британская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала пересмотреть возвращение в организацию России из-за массовых задержаний демонстрантов на акциях протеста в Москве.Текст заявления…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Британская полиция взялась за Путина из-за химатаки в Солсбери

Британская полиция взялась за Путина из-за химатаки в Солсбери
&quot;Это был долгий разговор&quot;. Зеленский поговорил с Путиным о ситуации на Донбассе

"Это был долгий разговор". Зеленский поговорил с Путиным о ситуации…
Зеленский намерен провести телефонные разговоры с Макроном и Меркель для согласования встречи &quot;нормандской четверки&quot;

Зеленский намерен провести телефонные разговоры с Макроном и Меркель для…
Британия призвала пересмотреть возвращение России в ПАСЕ

Британия призвала пересмотреть возвращение России в ПАСЕ
Зеленский хочет позвонить Меркель и Макрону, чтобы договориться о &quot;немедленной&quot; встрече &quot;нормандского формата&quot;

Зеленский хочет позвонить Меркель и Макрону, чтобы договориться о "немедленной"…
Официальные издания опубликовали список новоизбранных нардепов

Официальные издания опубликовали список новоизбранных нардепов
Разумков надеется, что оппозиция в Раде будет находить точки соприкосновения

Разумков надеется, что оппозиция в Раде будет находить точки соприкосновения
Генпрокурор Луценко: как только парламент заработает, я напишу заявление об отставке

Генпрокурор Луценко: как только парламент заработает, я напишу заявление об…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых погибших военных

Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых погибших военных
В МЗС попередили про фейк щодо атакованого українського літака в Лівії

В МЗС попередили про фейк щодо атакованого українського літака в…
В Великобритании отменили десятки авиарейсов

В Великобритании отменили десятки авиарейсов
Известный дизайнер объяснил, почему сбежал из России (видео)

Известный дизайнер объяснил, почему сбежал из России (видео)
В результате взрыва автобомбы в Афганистане пострадали 95 человек

В результате взрыва автобомбы в Афганистане пострадали 95 человек
Срочный разговор Зеленского и Путина - Кремль озвучил свою версию

Срочный разговор Зеленского и Путина - Кремль озвучил свою версию
Звезда советского кино Валентин Гафт попал в больницу с инсультом - СМИ

Звезда советского кино Валентин Гафт попал в больницу с инсультом…
Стала известна стоимость роскошных особняков Ани Лорак и Светланы Лободы в России

Стала известна стоимость роскошных особняков Ани Лорак и Светланы Лободы…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.