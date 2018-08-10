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Британская полиция израсходовала на расследование отравлений "Новичком" $13 млн

Британская полиция израсходовала на расследование отравлений "Новичком" $13 млн (8 новостей)

«Полиция графства Уилтшир потратила уже более 10 миллионов фунтов ($12,9 миллионов) на расследование отравлений Новичком в городах Солсбери и Эймсбери,…»

Полиция графства Уилтшир потратила уже более 10 миллионов фунтов ($12,9 миллионов) на расследование отравлений Новичком в городах Солсбери и Эймсбери. По данным The Guardian, более семи миллионов фунтов ушло на привлечение специалистов из других служб, еще 1,3 миллиона было потрачено на сверхурочную работу полиции Уилтшира, передает "Новое время".

Другие расходы cвязаны с утилизацией и заменой ряда полицейских машин, которые могли подвергнуться заражению опасным для жизни веществом.

При этом в указанную сумму не входят затраты Скотленд-Ярда.

Как рассказал комиссар полиции по борьбе с преступностью графства Уилтшир Ангус Макферсон, для полицейских два крупных инцидента за такой короткий промежуток времени считаются "чем-то невообразимым".

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"Я благодарен, что правительство уже взяло на себя обязательства возместить расходы в размере 4,1 миллиона фунтов... Я также ожидаю, что все расходы, связанные с этими беспрецедентными инцидентами, будут компенсированы правительством", - добавил он.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

Как сообщалось ранее, правительство Великобритании пригласило независимых технических экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для сбора образцов по делу об отравлении в Эймсбери. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Британская полиция израсходовала на расследование отравлений "Новичком" $13 млн»
Фото The Guardian: Британская полиция потратила на расследование "дела Скрипалей" почти $13 миллионов
Фото Отравления в Солсбери и Эймсбери: Британская полиция потратила на расследование уже почти $13 млн
Фото Расходы полиции на расследование отравления "Новичком" в Солсбери и Эймсбери составили $13 млн
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Новое Время Новое Время  ·  10.08.18, 10:23 Полиция графства Уилтшир потратила уже более 10 миллионов фунтов ($12,9 миллионов) на расследование отравлений Новичком в городах Солсбери и Эймсбери, сообщает The Guardian.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  10.08.18, 10:55 Полиция британского графства Уилтшир уже потратила более 10 млн фунтов стерлингов (почти $13 млн) на расследование случаев отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери и Эймсбери
Украинская правда Украинская правда  ·  10.08.18, 11:05 Полиция британского графства Уилтшир уже потратила более 10 млн фунтов стерлингов (почти $13 млн) на расследование случаев отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери и Эймсбери.
Хвиля Хвиля  ·  10.08.18, 11:22 Полиция британского графства Уилтшир уже потратила более 10 млн фунтов стерлингов (почти $13 млн) на расследование случаев отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери и Эймсбери.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  10.08.18, 12:40 Расходы полиции британского графства Уилтшир составили более 10 млн фунтов стерлингов (почти $13 млн, - ред.) на расследование отравлений нервно-паралитическим веществом Новичок в Солсбери и Эймсбери.…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  10.08.18, 13:27 Полиция британского графства Уилтшир потратила более 10 млн фунтов стерлингов (почти $13 млн) на расследование случаев отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери и Эймсбери.
Гордон Гордон  ·  10.08.18, 14:27 В ходе расследования отравления четырех граждан "Новичком" около $9 млн из $13 млн было потрачено полицией Великобритании на привлечение специалистов из других служб.Расходы полиции Великобритании на…
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