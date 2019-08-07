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Британская полиция взялась за Путина из-за химатаки в Солсбери

Британская полиция взялась за Путина из-за химатаки в Солсбери (4 новости)

«Британская полиция изучает роль главы Кремля Владимира Путина в атаке нервным агентом Новичок в Солсбери в марте 2018 года. Об…»

Скотленд-Ярд изучает роль президента России Владимира Путина в атаке с применением нервнопаралитического вещества «Новичок» в Солсбери в марте прошлого года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Службы разведки Великобритании считают, что Путин, вероятно, одобрил нападение на бывшего российского офицера Сергея Скрипаля и его дочь.

Еще одна британка позже умерла, наткнувшись на выброшенный флакон от духов, который использовали два агента российской разведки для перевозки «Новичка».

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Двум российским агентам предъявлено обвинение в нападении, и Великобритания хочет их экстрадиции: обнародовала европейский ордер на арест (EAW) и выдала Интерполу «красное уведомление» с просьбой о задержании.

Глава антитеррористического управления британской полиции Нил Басу заявил, что расследование нападения продолжается.

По его словам, вопросы, связанные с выдвижением обвинения за нападение, сложные. «Необходимо доказать, что он (Путин) принимал непосредственное участие», - сказал он.

«Чтобы получить европейский ордер на арест, нужно иметь дело, за которое можно обвинить в этой стране. У нас нет дела, за которое можно обвинить», - отметил он.

«Мы сотрудники полиции, поэтому нам нужны доказательства. Существует огромное количество рассуждений о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все основывается на экспертных знаниях о России. Мне нужны доказательства», - добавил Басу.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес ранее заявлял, что Путин несет конечную ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Путин называл экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «подонком и предателем».

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РБК Украина РБК Украина  ·  07.08.19, 10:09 Британская полиция изучает роль президента РФ Владимира Путина в отравлении Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщает The Guardian.Службы разведки Великобритании считают, что Путин, "вероятно", одобрил нападение…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.08.19, 11:30 Скотлэнд-Ярд устанавливает причастность президента России Владимира Путина к химатаке в Солсбери в марте прошлого года. Об этом сообщает The Guardian.В британской разведке подозревают, что Путин, вероятно,…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  07.08.19, 11:53 Британская полиция изучает роль главы Кремля Владимира Путина в атаке нервным агентом "Новичок" в Солсбери в марте 2018 года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой...
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