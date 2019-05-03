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Британский лорд получил вознаграждение за снятие санкций с компаний Дерипаски

Британский лорд получил вознаграждение за снятие санкций с компаний Дерипаски (5 новостей)

«Член Палаты лордов парламента Великобритании Грегори Баркер получил бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за свой вклад…»

Грег Баркер, член британской Палаты лордов и председатель компании En+ Group Plc, был награжден бонусом от 3 до 4 миллионов фунтов (от 3,9 миллиона до 5,2 миллиона долларов) за переговоры о снятии санкций США с этой компании.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет Bloomberg.

Баркер провел месяцы, курсируя между Вашингтоном, Лондоном и Москвой, чтобы составить соглашение между Министерством финансов США и российским миллиардером Олегом Дерипаской. Переговоры завершились соглашением, согласно которому Дерипаска согласился выйти из компании En +, которая владеет контрольным пакетом акций алюминиевого гиганта United Co. Rusal, передает Украинская правда.

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En+ не раскрывала информацию о зарплате Баркера. В своих отчетах компания заявила, что выплатила 16 миллионов долларов в прошлом году «ключевому управленческому персоналу», включая 1,8 миллиона долларов неисполнительным директорам, включая Баркера.

По словам источников, эти данные о компенсации не включают премию Баркера, поскольку она была выдана, когда санкции были сняты в начале 2019 года.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  03.05.19, 12:20 Грег Баркер, член британской Палаты лордов и председатель компании En+ Group Plc, был награжден бонусом от 3 до 4 миллионов фунтов (от 3,9 миллиона до 5,2 миллиона долларов) за переговоры о снятии санкций…
РБК Украина РБК Украина  ·  03.05.19, 13:21 Член британского парламента Грег Баркер получил денежное вознаграждение за переговоры о снятии санкций Соединенных Штатов Америки из компании En+ Group Plc, которая принадлежит российскому миллиардеру…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.05.19, 14:24 Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.05.19, 15:18 Член Палаты лордов парламента Великобритании Грегори Баркер получил бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за свой вклад в снятие американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски
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