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Британский журнал назвал Крым “российским”

Британский журнал назвал Крым “российским” (5 новостей)

«Британский журнал Good Housekeeping опубликовал в своем материале информацию про аннексированный Крым в разделе Россия»

Популярный британский журнал Good Housekeeping назвал оккупированный Крым российским. В посольстве Украины в Великобритании попросили СМИ не вводить читателей в заблуждение.

Свою реакцию посольство опубликовало в твиттере, обратившись к редакции журнала.

Дипломаты попросили Good Housekeeping не обманывать своих читателей. Крыму стоит войти в ряд самых популярных направлений 2020 года. Но в посольстве рекомендуют помнить, что это территория, находящаяся под военной оккупацией.

Примите к сведению советы для путешественников министерства иностранных дел и по делам Содружества Наций. Крым – это Украина, – говорится в сообщении.

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Что известно о скандальной публикации

В своем выпуске журнал назвал Россию одним из главных туристических направлений на 2020 год. "В этом году вы можете путешествовать по России, Беларуси, и дальше на Крымский полуостров на поезде", – говорится в статье.

Британский журнал в статье назвал Крым российским

Что известно о Good Housekeeping? Женский журнал. Публикует статьи о тестировании продуктов с помощью Института рационального хозяйствования, рецепты, диеты, статьи о здоровье, а также литературные материалы.

Крым все чаще изображают российским

  • Скандал произошел с американской компанией Apple. Ее приложение "Погода" с территории России начало показывать Крым как российскую территорию. В Apple впоследствии объяснили: изменения в свое приложение "Погода" внесли только для российских пользователей из-за нового закона. Компания также пообещала "глубже взглянуть на политику маркировки спорных территорий" после скандала.

  • Венгерский телеканал М1, который транслируют и на территории Закарпатья, показал сюжет, в котором Крым подписали как российскую территорию.

  • Кроме того, в конце ноября российским Севастополь назвали в Международном институте стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого расположена в Лондоне. Такое упоминание обнаружили в последнем номере журнала Survival, который выпускает институт.

  • В беду попало и именитое американское издание The New York Times. Там в одном из материалов опубликовали карту Украины без аннексированного полуострова.

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