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Бритни Спирс показала фото с подросшими сыновьями (4 новости) «С прошлого года ни папарацци, ни очевидцы не видели Бритни Спирс отдыхающей со своими детьми»

Американская актриса Бритни Спирс показала фото и видео своих сыновей Шна и Джейдена.Американская актриса Бритни Спирс с сыновьями Шном и Джейденом провела время в Диснейленде. Фото и видео она опубликовала в Instagram.

"Прекрасное время в Диснейленде сегодня", написала она 4 августа.

Спирс отметила, что ее сыновья не любят, когда их фотографируют, но после отдыха в Диснейленде разрешили.

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У Спирс двое детей Шон и Джейден от американского рэпера, танцора и модели Кевина Федерлайна.

Шону 13 лет, а Джейдену 12.