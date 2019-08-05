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Бритни Спирс показала фото с подросшими сыновьями

Бритни Спирс показала фото с подросшими сыновьями (4 новости)

«С прошлого года ни папарацци, ни очевидцы не видели Бритни Спирс отдыхающей со своими детьми»

Американская актриса Бритни Спирс показала фото и видео своих сыновей Шна и Джейдена.Американская актриса Бритни Спирс с сыновьями Шном и Джейденом провела время в Диснейленде. Фото и видео она опубликовала в Instagram.

"Прекрасное время в Диснейленде сегодня", написала она 4 августа.

Спирс отметила, что ее сыновья не любят, когда их фотографируют, но после отдыха в Диснейленде разрешили.

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У Спирс двое детей Шон и Джейден от американского рэпера, танцора и модели Кевина Федерлайна.

Шону 13 лет, а Джейдену 12.

ФОТО К НОВОСТИ: «Бритни Спирс показала фото с подросшими сыновьями»
Фото Бритни Спирс показала фото с подросшими сыновьями
Фото Спирс с сыновьями провела время в Диснейленде
Фото Впервые за долгое время: Бритни Спирс вышла на прогулку с синовьями
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.08.19, 16:32 Певица Бритни Спирс показала снимок, на котором запечатлена рядом с подросшими сыновьями. Фотография была опубликована на Instagram-странице артистки. 13-летний Шон и 12-летний Джейдон вместе со звездной…
Телеграф Телеграф  ·  05.08.19, 17:33 С прошлого года ни папарацци, ни очевидцы не видели Бритни Спирс отдыхающей со своими детьми.
MIGnews MIGnews  ·  05.08.19, 18:30 Певица Бритни Спирс впервые за долгое время провела выходные с сыновьями, опубликовав фото, на котором позирует в мини-платье вместе с 13-летним Шоном и 12-летним Джейденом.
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