Бритни Спирс показала фото с подросшими сыновьями

Американская актриса Бритни Спирс показала фото и видео своих сыновей Шна и Джейдена.Американская актриса Бритни Спирс с сыновьями Шном и Джейденом провела время в Диснейленде. Фото и видео она опубликовала в Instagram.
"Прекрасное время в Диснейленде сегодня", написала она 4 августа.
Спирс отметила, что ее сыновья не любят, когда их фотографируют, но после отдыха в Диснейленде разрешили.
У Спирс двое детей Шон и Джейден от американского рэпера, танцора и модели Кевина Федерлайна.
Шону 13 лет, а Джейдену 12.