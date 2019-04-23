  1. Главная
  2. Новости
  3. Шоубиз
  4. Бритни Спирс выпустили с психиатрической клиники поесть кулич
Шоубиз
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 13:48
Бритни Спирс выпустили с психиатрической клиники поесть кулич

Бритни Спирс выпустили с психиатрической клиники поесть кулич (5 новостей)

«Бритни сопровождал ее 25-летний бойфренд»

Американская певица Бритни Спирс покинула психиатрическую больницу, чтобы отпраздновать Пасху.

С клиники Бритни забрал её парень Сем Асгари. Пара провела весь день в номере отеля на Беверли Хилз, сообщило издание TMZ.

Спирс выглядела очень вымотанной и уставшей.

Певица вынуждена находиться в больнице из-за нервного срыва, который связан с болезнью её отца. В стенах психиатрического отделения Бритни пробудет еще около месяца.

Венгрия поздравила Зеленского с победой на выборах
Венгрия поздравила Зеленского с победой на выборах

Недавно Бритни Спирс сообщила, что покидает сцену из-за проблем с психическим здоровьем.

Обновлено в 13:12 Бритни сопровождал ее 25-летний бойфренд

Обновлено в 13:48 На фото 37-летняя певица имела смущенный и усталый вид. Ее волосы были запутаны, а сама звезда выглядела напуганной. Рядом с ней шел ее 25-летний бойфренд, который забрал ее из психиатрической больницы. Однако, как отмечается в иностранных изданиях, Бритни Спирс отпустили домой только на празднование Пасхальных праздников, а после выходных она снова продолжит лечение.

ФОТО К НОВОСТИ: «Бритни Спирс выпустили с психиатрической клиники поесть кулич»
Фото Измотанная Бритни Спирс покинула психиатрическую клинику
Фото Бритни Спирс выпустили с психиатрической клиники поесть кулич
Фото Бритни Спирс ужаснула внешним видом после выхода из психбольницы: фото
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  23.04.19, 12:37 Культовая американская певица Бритни Спирс сейчас проходит лечение в психиатрической лечебнице, куда попала на фоне переживаний о здоровье своего отца.
Обозреватель Обозреватель  ·  23.04.19, 13:12 Бритни сопровождал ее 25-летний бойфренд
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.04.19, 13:48 Популярная певица Бритни Спирс, которая почти месяц лечится в психиатрической больнице, все-таки попала на Пасхальные праздники домой. Однако поклонников обеспокоили фотографии, на которых звезда предстала…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Шоубиз»
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями: необычное имя ребенка

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями: необычное имя ребенка
Певица Адель разошлась со своим мужем

Певица Адель разошлась со своим мужем
Монатик выпустил клип о 10 лет карьеры

Монатик выпустил клип о 10 лет карьеры
Украинские женщины этой весной отдают предпочтение брюкам

Украинские женщины этой весной отдают предпочтение брюкам
Поп-дива Бритни Спирс планирует завершить музыкальную карьеру, – СМИ

Поп-дива Бритни Спирс планирует завершить музыкальную карьеру, – СМИ
Тоня Матвиенко посвятила своему мужу новый клип на песню &quot;Доберман&quot; (видео)

Тоня Матвиенко посвятила своему мужу новый клип на песню "Доберман"…
Кейт Мосс собралась замуж за молодого возлюбленного

Кейт Мосс собралась замуж за молодого возлюбленного
«Такие простые вещи действительно радуют»: Тина Кароль показала свое необычное увлечение

«Такие простые вещи действительно радуют»: Тина Кароль показала свое необычное…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стиль, карьера и рыбный бизнес. Что известно о Елене Зеленской — новой первой леди

Стиль, карьера и рыбный бизнес. Что известно о Елене Зеленской…
Спустили на воду новый разведывательный корабль

Спустили на воду новый разведывательный корабль
У одесского военного прокурора угнали незадекларированный внедорожник Tаyota Land Cruiser

У одесского военного прокурора угнали незадекларированный внедорожник Tаyota Land Cruiser
&quot;Океан не молчит&quot;: Вакарчук обратился к украинцам

"Океан не молчит": Вакарчук обратился к украинцам
Дженнифер Лопес выберет жениха из толпы

Дженнифер Лопес выберет жениха из толпы
Полторак анонсировал новый ракетный корабль с &quot;Нептуном&quot; на борту

Полторак анонсировал новый ракетный корабль с "Нептуном" на борту
Общественные активисты призывают граждан прийти 25 апреля в 9:00 под Верховную Раду в поддержку языкового закона

Общественные активисты призывают граждан прийти 25 апреля в 9:00 под…
Доброта по-одесски: для брошенной на улице черепашки за час нашли новый дом, - ФОТО

Доброта по-одесски: для брошенной на улице черепашки за час нашли…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.