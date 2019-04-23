Бритни Спирс выпустили с психиатрической клиники поесть кулич

Американская певица Бритни Спирс покинула психиатрическую больницу, чтобы отпраздновать Пасху.

С клиники Бритни забрал её парень Сем Асгари. Пара провела весь день в номере отеля на Беверли Хилз, сообщило издание TMZ.

Спирс выглядела очень вымотанной и уставшей.

Певица вынуждена находиться в больнице из-за нервного срыва, который связан с болезнью её отца. В стенах психиатрического отделения Бритни пробудет еще около месяца.

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Недавно Бритни Спирс сообщила, что покидает сцену из-за проблем с психическим здоровьем.

Обновлено в 13:12 Бритни сопровождал ее 25-летний бойфренд

Обновлено в 13:48 На фото 37-летняя певица имела смущенный и усталый вид. Ее волосы были запутаны, а сама звезда выглядела напуганной. Рядом с ней шел ее 25-летний бойфренд, который забрал ее из психиатрической больницы. Однако, как отмечается в иностранных изданиях, Бритни Спирс отпустили домой только на празднование Пасхальных праздников, а после выходных она снова продолжит лечение.