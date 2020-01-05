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Бросался на патрульных: пьяный водитель устроил ДТП на Салтовке

Бросался на патрульных: пьяный водитель устроил ДТП на Салтовке (5 новостей)

«В Харькове на Салтовском шоссе столкнулись автомобили Volkswagen и Daewoo Lanos»

В Харькове по Салтовскому шоссе вечером в пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие по вине пьяного водителя, который пытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Национальной полиции.

Отмечается, что в результате столкновения автомобилей Volkswagen и Daewoo Lanos 61-летний водитель Daewoo вылетел из машины. 34-летний мужчина, который управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться с места ДТП, но ему помешали это сделать прохожие.

Граждане вызвали скорую медицинскую помощь и полицию. В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения. Однако, 34-летний мужчина не шел на контакт с медиками, вел себя агрессивно, поэтому обоих потерпевших было доставлено в больницу в сопровождении патрульного экипажа.

В приемном покое пьяный водитель начал бросаться в драку с патрульными, в результате чего один из полицейских получил телесные повреждения.

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Шевченковским отделом полиции указанное событие квалифицировано по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По факту ДТП следователями СУ ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб ребенок 2016 года рождения.

РБК-Украина писало, что в Волынской области во время дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли двое людей и еще пять получили ранения.

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Телеграф Телеграф  ·  05.01.20, 15:46 В Харькове на Салтовском шоссе столкнулись автомобили Volkswagen и Daewoo Lanos.
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