"Бросился тушить коллегу": выживший в авиакатастрофе АН-26 курсант рассказал о трагедии (3 новости) «"Всегда хотел быть летчиком". Мать выжившего в авиакатастрофе Ан-26 курсанта рассказала о его детской мечте»

Единственный выживший в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 – курсант третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.Ирина мать 20-летнего третьекурсника Вячеслава Золочевского, который один выжил в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом Харьковской области, побывала у него в больнице. Об этом пишет "BBC News Україна".

По словам женщины, она не могла поверить в то, что сын жив, пока врачи не пустили ее к нему.

Ирина рассказала, что разговаривала с Вячеславом прямо перед полетом около 16.00 25 сентября. Он был счастлив, потому что будет летать. Всего к моменту авиакатастрофы парень курсант успел налетать пять часов.

По информации Эдуарда Хорошуна, начальника Военно-медицинского клинического центра Северного региона, где проходит лечение Вячеслав, у него нет ни ожогов, ни переломов.

Были диагностированы множественные ушибы и сотряс...