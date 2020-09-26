  1. Главная
  2. Новости
  3. "Бросился тушить коллегу": выживший в авиакатастрофе АН-26 курсант рассказал о трагедии
Гордон Гордон ·
· Ан-26
"Бросился тушить коллегу": выживший в авиакатастрофе АН-26 курсант рассказал о трагедии

"Бросился тушить коллегу": выживший в авиакатастрофе АН-26 курсант рассказал о трагедии (3 новости)

«"Всегда хотел быть летчиком". Мать выжившего в авиакатастрофе Ан-26 курсанта рассказала о его детской мечте»

Единственный выживший в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 – курсант третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.Ирина мать 20-летнего третьекурсника Вячеслава Золочевского, который один выжил в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом Харьковской области, побывала у него в больнице. Об этом пишет "BBC News Україна".

По словам женщины, она не могла поверить в то, что сын жив, пока врачи не пустили ее к нему.

Ирина рассказала, что разговаривала с Вячеславом прямо перед полетом около 16.00 25 сентября. Он был счастлив, потому что будет летать. Всего к моменту авиакатастрофы парень курсант успел налетать пять часов.

По информации Эдуарда Хорошуна, начальника Военно-медицинского клинического центра Северного региона, где проходит лечение Вячеслав, у него нет ни ожогов, ни переломов.

Были диагностированы множественные ушибы и сотряс...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На марше протеста в Минске задержали журналисток

На марше протеста в Минске задержали журналисток
Дело Шеремета. Фигурант расследования издания &quot;Заборона&quot; Зотов заявил, что ему угрожали подчиненные Матиоса

Дело Шеремета. Фигурант расследования издания "Заборона" Зотов заявил, что ему…
Путин рассказал, что экономическая ситуация в России обрела стабильность

Путин рассказал, что экономическая ситуация в России обрела стабильность
Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Десна – Рух. Текстовая трансляция матча

Десна – Рух. Текстовая трансляция матча
МЮ выиграл матч с помощью пенальти, назначенного после финального свистка

МЮ выиграл матч с помощью пенальти, назначенного после финального свистка
Аталанта снова в деле. Команда забила 4 гола, Малиновский вышел на замену

Аталанта снова в деле. Команда забила 4 гола, Малиновский вышел…
Участников несанкционированной акции задерживают в Минске

Участников несанкционированной акции задерживают в Минске
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.