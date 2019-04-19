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Будь в курсе: две станции метро в центре закрыты на вход и выход

Будь в курсе: две станции метро в центре закрыты на вход и выход (8 новостей)

«Олимпийская не работает на вход и выход, Дворец спорта - на выход, Льва Толстого - на вход»

Сегодня, 19 апреля, две станции столичного метро изменят режим работы в связи с проведением дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевского метрополитена в Facebook.

Как отмечается, в пятницу станция метрополитена "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, а "Дворец спорта" не будет работать на выход, лишь на пересадку.

"Просим скорректировать собственные маршруты", - говорится в сообщении.

Также ближайшие улицы до НСК "Олимпийский" будут перекрыты для движения транспорта.

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"По предварительным данным в обычном режиме станции заработают поздно вечером. Мы сразу об этом сообщим", - отметили в пресс-службе.

Отметим, ранее сообщалось, что в пятницу с 18:00 до 19:00 станции метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" переходят на особый режим работы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Будь в курсе: две станции метро в центре закрыты на вход и выход»
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