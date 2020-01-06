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Будковский перешел в черниговскую "Десну"

Будковский перешел в черниговскую "Десну" (5 новостей)

«Форвард присоединится к команде 10 января»

Еще один игрок «Зари» перебрался в черниговский клуб

ФОТО К НОВОСТИ: «Будковский перешел в черниговскую "Десну"»
Фото ОФИЦИАЛЬНО: Будковский перешел в Десну
Фото Десна усилилась экс-игроком сборной Украины
Фото "Десна" подписала нападающего "Зари"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.01.20, 17:07 Вторым зимним новичком черниговской "Десны" стал нападающий Филипп Будковский. Форвард подписал полноценный контракт с клубом. Уже 10 января Будковский присоединится к команде в Чернигове, и начнет с…
Телеграф Телеграф  ·  06.01.20, 17:18 Филипп Будковский пополнил состав "северян".
ТСН ТСН  ·  06.01.20, 18:40 10 января Будковский присоединится к команде.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  06.01.20, 18:55 Форвард присоединится к команде 10 января
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