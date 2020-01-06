Будковский перешел в черниговскую "Десну"

Телеканал 24 · 06.01.20, 17:07

Вторым зимним новичком черниговской "Десны" стал нападающий Филипп Будковский. Форвард подписал полноценный контракт с клубом. Уже 10 января Будковский присоединится к команде в Чернигове, и начнет с…