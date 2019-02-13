Будто шесть раз вокруг Земли: сколько Маск налетал за год – видео

Глава SpaceX Илон Маск рассказал, что полет на Марс будет стоить 500 тысяч долларов США. Об этом он написал у себя в Twitter. Но в будущем стоимость билета может упасть до 100 тысяч. По словам Маска, это достаточно доступная цена для людей из развитых стран. Кстати, обратный билет будет бесплатным. Также Маск говорит, что на цену билета повлияет и количество астронавтов на борту корабля. За один рейс на Марс можно будет доставить не менее 100 космических туристов или колонистов, которые будут проживать на поверхности Красной планеты. Первые полеты на Марс запланированы на 2024 год. Маск планирует поселить на Красной планете колонию из миллиона человек. Скрин поста в Twitter