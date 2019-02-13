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Будто шесть раз вокруг Земли: сколько Маск налетал за год – видео

Будто шесть раз вокруг Земли: сколько Маск налетал за год – видео (4 новости)

«11 февраля российский телеканал НТВ разместил в Twitter видеоролик, в котором модернизированный автомобиль ВАЗ-2106 едет по улицам Ставрополя задом наперед. Водитель сидел…»

Глава SpaceX Илон Маск рассказал, что полет на Марс будет стоить 500 тысяч долларов США. Об этом он написал у себя в Twitter. Но в будущем стоимость билета может упасть до 100 тысяч. По словам Маска, это достаточно доступная цена для людей из развитых стран. Кстати, обратный билет будет бесплатным. Также Маск говорит, что на цену билета повлияет и количество астронавтов на борту корабля. За один рейс на Марс можно будет доставить не менее 100 космических туристов или колонистов, которые будут проживать на поверхности Красной планеты. Первые полеты на Марс запланированы на 2024 год. Маск планирует поселить на Красной планете колонию из миллиона человек. Скрин поста в Twitter

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Facenews Facenews  ·  13.02.19, 14:50 хаха офигенно— Elon Musk (@elonmusk) 13 февраля 2019 г. Маск прокомментировал мем на русском языке Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал пост, в котором вспоминают…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.02.19, 18:31 Корпоративный реактивный самолет американского бизнесмена, главы компании "Tesla" Илона Маска пролетел более 150 тыс миль (около 242 тыс км) за 2018 год, посчитало издание The Washington Post.Это расстояние…
Гордон Гордон  ·  13.02.19, 18:59 11 февраля российский телеканал НТВ разместил в Twitter видеоролик, в котором "модернизированный" автомобиль ВАЗ-2106 едет по улицам Ставрополя "задом наперед". Водитель сидел в машине спиной…
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