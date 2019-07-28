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Будущие депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение

Будущие депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение (4 новости)

«Новоизбранных депутатов разместили в гостиницах «Риксос» и «Женева»»

Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец, где завтра начнётся тренинг для будущих нардепов. Об этом сообщает "Левый берег". "Будущих нардепов от "Слуги народа" централизованно автобусами с вокзала Трускавец везут в отели", - говорится в сообщении. Как сообщается, "слуги народа" разместятся в самых дорогих отелях города - "Риксос" и "Женева". Ранее почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook сообщал, что будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" в течении недели будут проходить обучение в Трускавце. С 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и "признанных на рынке труда специалистов". Отмечалось, что интенсив в Трускавце - это только первая неделя из широкого плана обучения, которое планирует партия. Обучение будет проходить в рамках коммерческого контракта, а его стоимость пообещали указать в отчете партии "Слуга народа".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ForUm ForUm  ·  28.07.19, 12:21 Будущие нардепы от партии Слуга народа прибыли в Трускавец, где пройдет однонедельный интенсив от Киевской школы экономики.Об этом сообщает LB.ua.Будущих депутатов централизованно…
Канал 112 Канал 112  ·  28.07.19, 13:48 Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец, где завтра начнётся тренинг для будущих нардепов. Об этом сообщает "Левый берег". "Будущих нардепов от "Слуги народа" централизованно автобусами с вокзала…
Факты Факты  ·  28.07.19, 15:15 Новоизбранных депутатов разместили в гостиницах «Риксос» и «Женева»
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