Будущие депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение

Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец, где завтра начнётся тренинг для будущих нардепов. Об этом сообщает "Левый берег". "Будущих нардепов от "Слуги народа" централизованно автобусами с вокзала Трускавец везут в отели", - говорится в сообщении. Как сообщается, "слуги народа" разместятся в самых дорогих отелях города - "Риксос" и "Женева". Ранее почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook сообщал, что будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" в течении недели будут проходить обучение в Трускавце. С 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и "признанных на рынке труда специалистов". Отмечалось, что интенсив в Трускавце - это только первая неделя из широкого плана обучения, которое планирует партия. Обучение будет проходить в рамках коммерческого контракта, а его стоимость пообещали указать в отчете партии "Слуга народа".