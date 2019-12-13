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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 18:35
· Украинцы · Песня
"Бумбокс" презентовал вторую часть альбома "Тайный Код: Рубикон": в чем его особенность

"Бумбокс" презентовал вторую часть альбома "Тайный Код: Рубикон": в чем его особенность (5 новостей)

«Альбом будет доступен на кассетах, двойном виниле и CD версии фан-пак»

Популярная группа Бумбокс представила вторую и заключительную часть альбома "Таємний Код: Рубікон".

Первую часть пластинки с такими хитами, как "Тримай мене”, “Твій на 100%”, “ДШ”, “Ангела” и другими слушатели приняли с энтузиазмом, близким к фанатизму, о чем могут свидетельствовать аншлаговые концерты Андрея Хлывнюка и Ко, например, большой сольник Бумбокса в киевском Дворце Спорта.

Презентация альбома "Таємний Код: Рубікон" в Киеве (фото: instagram.com/lilac_nata)

Во второй части альбома не обошлось, конечно, без экспериментов. Так, здесь можно услышать испанскую версию песни “Тримай мене”, которая была записана с известным музыкантом Сашей Чемеровим и The Gitas.

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Также в альбом попала песня "Плющ" на стихи легендарной Леси Украинки.

"Это, кроме низкого поклона классике украинской литературе, еще и работа, которая спасла меня от ныряния в глубокую депрессию. Иногда у всех в жизни происходят потери и этот стих про одну из таких потерь. Я не исследователь творчества Леси Украинки, я не знаю, хотя следует поинтересоваться и я это обязательно сделаю, какую именно потерю имела в виду поэтесса: физическую или просто потерю любви, однако теперь это как эссенция, как лекарство от таких потерь. Я написал эту песню легко и хотел, чтобы она стала саундтреком к украинскому фильму, который так и называется “Леся”. Я очень хочу, чтобы это кино вышло в свет. Я верю, что этой ленте быть. Эта песня – это классическая для Бумбокса баллада для кино. Это акустика и струнные инструменты. Если вы любите такую музыку, то пусть это будет для вас сюрпризом и подарком", – комментирует трек Андрей Хлывнюк.

Кроме того, Бумбокс, вместе с режиссером Стасом Гуренко и оператором Александром Бойко сняли "сдвоенный" клип на песни "Твій номер / Плющ", который уже совсем скоро увидит свет.

Бумбокс презентовали уникальную фотовыставку о 15-летней истории группы

Таємний код: Рубікон. Частина 2

Украинцы, к слову, в восторге от свежего релиза музыкантов, о чем не стесняются писать в комментариях в социальных сетях. Вот лишь несколько из них:

Как мы долго этого ждали! И наконец дождались! Вы невероятные! Очень хочется снова на концерт, снова почувствовать эту атмосферу.

Моя душа довольна P. S. Кто еще ждал "Рубикон" больше, чем Новый Год?

Вы лучшие! Спасибо за то, что вы делаете. Нереально вдохновляет!

Разрыв души! Обожаю вас!

Мое сердечко на 100% состоит из этих песен.

Андрей, ты гений!

Рыдаю под песню "Плющ". Кажется, это лучшая характеристика альбома. Бумбокс смогли достучаться до самых сокровенных глубин души.

С каждым альбомом влюбляюсь в эту группу сильнее. Спасибо за ваше творчество!

Бумбокс (фото: пресс-служба группы / Соня Плакидюк)

Обновлено в 17:41 Альбом будет доступен на кассетах, двойном виниле и CD версии "фан-пак".

Обновлено в 18:35 За три месяца и один день после релиза первой части альбома “Тайный Код: Рубикон”, музыканты представили вторую.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Бумбокс" презентовал вторую часть альбома "Тайный Код: Рубикон": в чем его особенность»
Фото Разрыв души! Бумбокс привели в восторг украинцев новыми песнями
Фото Группа Бумбокс выпустила вторую часть альбома "Таємний код: Рубікон" (Фото)
Фото Группа "Бумбокс" выпустил вторую и заключительную часть нового альбома
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ТСН ТСН  ·  13.12.19, 18:35 За три месяца и один день после релиза первой части альбома “Тайный Код: Рубикон”, музыканты представили вторую.
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