Бундеслига вернулась: дортмундская Боруссия с разгромом победила в Рурском дерби

16 мая первый крупный европейский чемпионат по футболу. В 16:30 по киевскому времени стартовали 5 матчей 26-тура Бундеслиги. Самым главным их них стало рурское дерби, в ходе которого дортмундская "Боруссии" разгромила "Шальке" из Гельзенкирхена со счетом 4:0. Матч состоялся в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" при пустых трибунах. На 29-й минуте счет открыл 19-летний норвежский нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд. Во втором тайме дубль оформил португальский защитник Рафаэл Геррейру, еще один гол забил бельгийский хавбек Торган Азар. В других матчах 26-го тура берлинская "Герта" на выезде разгромила "Хоффенхайм" (3:0), "Аугсбург" дома уступил "Вольфсбургу" (1:2), "Фортуна" и "Падерборн" сыграли вничью (0:0), также миром разошлись "Лейпциг" и "Фрайбург" (1:1). По итогам сегодняшнего матча "Боруссия" набрала 54 очка и укрепилась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Лидерство сохраняет мюнхенская "Бавария" (55 баллов), которая 17 сыграет на ...

Обновлено в 19:55 «Шмели» разгромили» «Шальке» в родных стенах

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