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Фокус Фокус · · Обновлено в 20:20
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Бундеслига вернулась: дортмундская Боруссия с разгромом победила в Рурском дерби

Бундеслига вернулась: дортмундская Боруссия с разгромом победила в Рурском дерби (6 новостей)

«Матч против «Шальке» стал знаковым»

16 мая первый крупный европейский чемпионат по футболу. В 16:30 по киевскому времени стартовали 5 матчей 26-тура Бундеслиги. Самым главным их них стало рурское дерби, в ходе которого дортмундская "Боруссии" разгромила "Шальке" из Гельзенкирхена со счетом 4:0. Матч состоялся в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" при пустых трибунах. На 29-й минуте счет открыл 19-летний норвежский нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд. Во втором тайме дубль оформил португальский защитник Рафаэл Геррейру, еще один гол забил бельгийский хавбек Торган Азар. В других матчах 26-го тура берлинская "Герта" на выезде разгромила "Хоффенхайм" (3:0), "Аугсбург" дома уступил "Вольфсбургу" (1:2), "Фортуна" и "Падерборн" сыграли вничью (0:0), также миром разошлись "Лейпциг" и "Фрайбург" (1:1). По итогам сегодняшнего матча "Боруссия" набрала 54 очка и укрепилась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Лидерство сохраняет мюнхенская "Бавария" (55 баллов), которая 17 сыграет на ...

Обновлено в 19:55 «Шмели» разгромили» «Шальке» в родных стенах

Обновлено в 20:20 Матч против «Шальке» стал знаковым

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Униан Униан  ·  16.05.20, 18:35 Чемпионат Германии официально возобновлен.
Terrikon Terrikon  ·  16.05.20, 18:41 Дортмундская "Боруссия" продемонстрировала свое превосходство над продолжающим идти ко дну "Шальке"
УНН УНН  ·  16.05.20, 19:37 Обе команды пытались использовать прессинг на чужой половине. Больше времени команды проводили на половине "кобальтовых". На 29-й минуте лидер атак "шмелей" Эрлинг Холланд добился своего, замкнув прострел…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  16.05.20, 19:55 «Шмели» разгромили» «Шальке» в родных стенах
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Sport.ua Sport.ua  ·  16.05.20, 20:20 Матч против «Шальке» стал знаковым
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