Бундеслига возобновила сезон первой в Европе

На первый день назначены пять матчей главного дивизиона чемпионата Германии по футболу.

Все игры проходят без зрителей.Футбольный сезонпервой бундеслиги возобновлен в субботу, 16 мая. Чемпионат Германии стал первым из пятерки ведущих национальных первенств Европы, кто возобновил игры после 66-дневной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Открыли новую часть сезона пять матчей 26 тура: "Боруссия" (Дортмунд) – "Шальке", "РБ Лейпциг" – "Фрайбург", "Аугсбург" – "Вольфсбург", "Фортуна" – "Падерборн" и "Хоффенхайм" – "Герта". Накануне в Германии возобновились и матчи второй Бундеслиги. Все матчи на стадионах в Дортмунде, Лейпциге, Дюссельдорфе, Аугсбурге и Зинсхайме проходят без зрителей. Так, в Дортмунде на стадион, где могут разместиться 82 тысячи зрителей, были допущены лишь около 300 человек. Немецкие футбольные клубы рассчитывают компенсировать ущерб от дв...