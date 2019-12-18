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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:42
· Уголовное дело · СИЗО
Бунт в Кропивницком СИЗО: введен особый режим

Бунт в Кропивницком СИЗО: введен особый режим (8 новостей)

«В государственном учреждении Кропивницкий»

В СИЗО Кропивницкого ввели особый режим из-за бунта находящихся под стражей, который произошел 16 декабря, а также открыли уголовное дело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Минюста.

Так, руководство ввело особый режим, руководствуясь ст. 19 Закона Украины "О предварительном заключении".

"Согласно статье 19 Закона Украины "О предварительном заключении", особый режим предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, Прекращение всех мероприятий, проводимых с этими лицами, а также предоставление свиданий и принятие посылок и передач, осуществления других режимных мероприятий", - говорится в сообщении.

В свою очередь, прокуратура Кировоградской области открыла уголовное дело по факту насилия в отношении работника Кропивницкого СИЗО. Дело открыто по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, предусматривает от 5 до 12 лет заключения.

ГБР открыло уголовное дело против Луценко
ГБР открыло уголовное дело против Луценко

Кроме того, прокуратура открыла уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации Кропивницкого СИЗО, что повлекло значительные материальные убытки, по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Сейчас ситуация в СИЗО полностью контролируемая.

Новость дополняется...

Обновлено в 14:23 В следственном изоляторе Кропивницкого введен особый режим в связи групповым неповиновением заключенных в понедельник, 16 декабря, сообщает в среду администрация Государственной уголовно-исполнительной службы. На период введения особого режима в учреждении усилена охрана, надзор за заключенными и осужденными, прекращены все мероприятия,…

Обновлено в 14:42 Из-за бунта находящихся под стражей в СИЗО Кропивницкого ввели особый режим. Также открыто уголовное производство.

ФОТО К НОВОСТИ: «Бунт в Кропивницком СИЗО: введен особый режим»
Фото В Кропивницком СИЗО из-за бунта введен особый режим
Фото Бунт в Кропивницком СИЗО: введен особый режим
Фото Бунт в Кропивницкому СИЗО: введен особый режим, прокуратура открыла дела
Фото Бунт в СИЗО Кропивницкого: введен особый режим
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.12.19, 11:42 Особый режим предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, прекращения всех мероприятий, проводимых с этими лицами, а также предоставления свиданий и приема посылок и передач
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.12.19, 12:58 В государственном учреждении "Кропивницкий
Телеграф Телеграф  ·  18.12.19, 13:15 В понедельник, 16 декабря, в Кропивницком следственном изоляторе заключенные организовали бунт.
Униан Униан  ·  18.12.19, 14:06 Правоохранители утверждают, что ситуация в СИЗО полностью контролируемая.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  18.12.19, 14:21 В СИЗО Кропивницкого, где 16 декабря произошел бунт заключенных, ввели особый режим, а также открыли уголовное дело по факту служебной халатности со стороны администрации следственного изолятора. Об этом…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.12.19, 14:23   В следственном изоляторе Кропивницкого введен особый режим в связи групповым неповиновением заключенных в понедельник, 16 декабря, сообщает в среду администрация Государственной уголовно-исполнительной…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.12.19, 14:42 Из-за бунта находящихся под стражей в СИЗО Кропивницкого ввели особый режим. Также открыто уголовное производство.
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