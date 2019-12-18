Бунт в Кропивницком СИЗО: введен особый режим

В СИЗО Кропивницкого ввели особый режим из-за бунта находящихся под стражей, который произошел 16 декабря, а также открыли уголовное дело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Минюста.

Так, руководство ввело особый режим, руководствуясь ст. 19 Закона Украины "О предварительном заключении".

"Согласно статье 19 Закона Украины "О предварительном заключении", особый режим предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, Прекращение всех мероприятий, проводимых с этими лицами, а также предоставление свиданий и принятие посылок и передач, осуществления других режимных мероприятий", - говорится в сообщении.

В свою очередь, прокуратура Кировоградской области открыла уголовное дело по факту насилия в отношении работника Кропивницкого СИЗО. Дело открыто по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, предусматривает от 5 до 12 лет заключения.

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Кроме того, прокуратура открыла уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации Кропивницкого СИЗО, что повлекло значительные материальные убытки, по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Сейчас ситуация в СИЗО полностью контролируемая.

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Обновлено в 14:23 В следственном изоляторе Кропивницкого введен особый режим в связи групповым неповиновением заключенных в понедельник, 16 декабря, сообщает в среду администрация Государственной уголовно-исполнительной службы. На период введения особого режима в учреждении усилена охрана, надзор за заключенными и осужденными, прекращены все мероприятия,…

Обновлено в 14:42 Из-за бунта находящихся под стражей в СИЗО Кропивницкого ввели особый режим. Также открыто уголовное производство.