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Буяльский - лучший игрок 2-го тура УПЛ

Буяльский - лучший игрок 2-го тура УПЛ (3 новости)

«Полузащитник помог своей команде победить»

Полузащитник «Динамо» отметился дублем в матче против «Львова»

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  05.08.19, 12:54 По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, который в матче со "Львовом" оформил "дубль"
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.08.19, 15:58 Полузащитник помог своей команде победить.
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Буяльский - лучший игрок 2-го тура УПЛ

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