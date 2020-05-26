"Был человеком очень жестоким": дочь знаменитого писателя Эдуарда Успенского выступила с его обличением (3 новости и 1 видео) «Татьяна Успенская обвиняет отца в постоянном физическом, психологическом и эмоциональном насилии»

Узнав о том, что организационный комитет намерен присвоить государственной литературной премии имя писателя Эдуарда Успенского, его 52-летняя дочь Татьяна Успенская заявила, что отец в течение жизни совершал физическое и моральное насилие над родными.Дочь покойного российского писателя Эдуарда Успенского 52-летняя Татьяна Успенская обратилась в редакцию "Собеседник" с письмом, в котором обвинила своего покойного отца в домашнем насилии и алкоголизме. Текст письма обнародован 25 мая на сайте издания.

Написать открытое письмо Успенскую вынудила информация о том, что организационный комитет литературной премии намерен присвоить ей имя ее отца.

"С большим сожалением и горечью хочу выразить свое несогласие с присвоением премии его имени. Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным. Мой отец был человеком жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие", написала Успенская.

По словам дочери писателя, Успен...