Узнав о том, что организационный комитет намерен присвоить государственной литературной премии имя писателя Эдуарда Успенского, его 52-летняя дочь Татьяна Успенская заявила, что отец в течение жизни совершал физическое и моральное насилие над родными.Дочь покойного российского писателя Эдуарда Успенского 52-летняя Татьяна Успенская обратилась в редакцию "Собеседник" с письмом, в котором обвинила своего покойного отца в домашнем насилии и алкоголизме. Текст письма обнародован 25 мая на сайте издания.
Написать открытое письмо Успенскую вынудила информация о том, что организационный комитет литературной премии намерен присвоить ей имя ее отца.
"С большим сожалением и горечью хочу выразить свое несогласие с присвоением премии его имени. Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным. Мой отец был человеком жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие", написала Успенская.
По словам дочери писателя, Успен...