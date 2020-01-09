"Было предчувствие какое-то". Пилоту МАУ внезапно заменили смертельный рейс на Тегеран на другой (4 новости и 1 видео) «Он рассказал о случайности, которая спасла ему жизнь»

Один из пилотов МАУ рассказал журналистам, что должен был лететь в Тегеран роковым рейсом PS752, но чудом избежал трагической судьбы. Об этом среду 8 января, сообщалось в сюжете Вікна-новини.

Так, пилот по имени Артем рассказал, что в последний момент экипажи заменили, и его поставили на другой рейс - в Лондон.

"Я должен был лететь рейс вместо Хоменко... Мне изменили рейс на Лондон", - сказал он.

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По словам летчика, в последний раз экипаж смертельного рейса он видел прямо перед вылетом. Его коллеги выглядели обеспокоенными.

"Мы сидели за соседними столиками на брифинге. Они были очень озабочены, видимо, они знали, было предчувствие какое-то", - отметил пилот, добавив, что перед прощанием они обменялись с коллегами пожеланиями хорошего рейса.