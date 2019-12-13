Бывшему и.о главы банка "Михайловский" объявили подозрение

Бывшему исполняющему обязанности главы правления ПАО "Банк Михайловский" сообщили о подозрении в хищении более 870 млн грн, путем злоупотребления полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Экс-чиновник заключал кредитные договоры и за один день перечислил более 870 млн грн на счета восьми юридических лиц. Таким образом действия бывшего и.о. главы правления банка привели к признанию его неплатежеспособным.

Тогда в банке назначили временную администрацию и начали процедуры возмещения средств вкладчикам банка за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Сейчас продолжается расследование других эпизодов преступных действий бывшего руководства Банка, что в целом привело к убыткам Фонда гарантирования вкладов физических лиц в размере более 2 млрд. 400 млн. гривен; проверяется возможная причастность других служебных лиц и собственников Банка к совершению указанного преступления", - говорится в сообщении.

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Обновлено в 18:32 Экс-исполняющему обязанности главы правления ПАО "Банк "Михайловский" объявили о подозрении, его подозревают в нанесении урона государству в более чем 870,1 миллионов гривен. Об этом сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко на своей странице в Facebook. "По предварительной…

Обновлено в 18:43 Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО "Банк Михайловский", который подозревается в хищении 870 млн грн. Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook. Имя руководителя не называется, но по данным FinClub, речь идет о Денисе Панфилове, которого МВД еще в 2016 году объявило в розыск. Он руководил банком короткое время, непосредственно перед объявлением его неплатежеспособным. "По предварительной версии следствия, топ-менеджер злоупотреблял своим служебным положением и безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму 870,1 млн грн. То есть, в форме кредитов он просто вывел деньги из банка, нанеся большой урон государству, а именно - Фонду гарантирования вкладов физических лиц", – сообщила Варченко.