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Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 18:43
Бывшему и.о главы банка "Михайловский" объявили подозрение

Бывшему и.о главы банка "Михайловский" объявили подозрение (9 новостей)

«Нанес государству ущерб на сумму более 870 млн грн»

Бывшему исполняющему обязанности главы правления ПАО "Банк Михайловский" сообщили о подозрении в хищении более 870 млн грн, путем злоупотребления полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. 

Экс-чиновник заключал кредитные договоры и за один день перечислил более 870 млн грн на счета восьми юридических лиц. Таким образом действия бывшего и.о. главы правления банка привели к признанию его неплатежеспособным. 

Тогда в банке назначили временную администрацию и начали процедуры возмещения средств вкладчикам банка за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц. 

"Сейчас продолжается расследование других эпизодов преступных действий бывшего руководства Банка, что в целом привело к убыткам Фонда гарантирования вкладов физических лиц в размере более 2 млрд. 400 млн. гривен; проверяется возможная причастность других служебных лиц и собственников Банка к совершению указанного преступления", - говорится в сообщении. 

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Обновлено в 18:32 Экс-исполняющему обязанности главы правления ПАО "Банк "Михайловский" объявили о подозрении, его подозревают в нанесении урона государству в более чем 870,1 миллионов гривен. Об этом сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко на своей странице в Facebook. "По предварительной…

Обновлено в 18:43 Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО "Банк Михайловский", который подозревается в хищении 870 млн грн. Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook. Имя руководителя не называется, но по данным FinClub, речь идет о Денисе Панфилове, которого МВД еще в 2016 году объявило в розыск. Он руководил банком короткое время, непосредственно перед объявлением его неплатежеспособным. "По предварительной версии следствия, топ-менеджер злоупотреблял своим служебным положением и безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму 870,1 млн грн. То есть, в форме кредитов он просто вывел деньги из банка, нанеся большой урон государству, а именно - Фонду гарантирования вкладов физических лиц", – сообщила Варченко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Бывшему и.о главы банка "Михайловский" объявили подозрение»
Фото ГБР сообщило о подозрении бывшему главе правления "Банк Михайловский"
Фото Бывшему исполняющему обязанности обанкротившегося банка "Михайловский" объявили подозрение
Фото Экс-главу правления банка "Михайловский" подозревают в хищении более 870 млн грн
Фото Экс-и.о. главе правления «Банка «Михайловский» объявили о подозрении
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РБК Украина РБК Украина  ·  13.12.19, 15:36 Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО "Банк Михайловский", который подозревается в хищении более 870 млн гривен. Об…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.12.19, 15:44 Нанес государству ущерб на сумму более 870 млн грн
Украинская правда Украинская правда  ·  13.12.19, 16:05 Экс-исполняющему обязанности главы правления ПАО "Банк "Михайловский" объявили о подозрении, его подозревают в нанесении урона государству в более чем 870,1 миллионов гривень.
Капитал Капитал  ·  13.12.19, 16:13 Экс-исполняющему обязанности главы правления ПАО «Банк «Михайловский» объявили о подозрении, его подозревают в нанесении урона государству в более чем 870,1 миллионов…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  13.12.19, 17:38 Подозрение касается фактов злоупотребления полномочиями.
Гордон Гордон  ·  13.12.19, 18:19 Правоохранители подозревают экс-главу правления банка "Михайловский" в том, что он совместно с другими чиновниками финучреждения организовал заключение кредитных договоров с подконтрольными фиктивными…
Голос.UA Голос.UA  ·  13.12.19, 18:32 Экс-исполняющему обязанности главы правления ПАО "Банк "Михайловский" объявили о подозрении, его подозревают в нанесении урона государству в более чем 870,1 миллионов гривен. Об этом сообщила первый заместитель…
Фокус Фокус  ·  13.12.19, 18:43   Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО "Банк Михайловский", который подозревается в хищении 870 млн грн. Об этом сообщила…
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