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Бывшему руководству Дельта Банка объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен

Бывшему руководству Дельта Банка объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен (3 новости)

«Правоохранители 23 декабря сообщили бывшему руководству Дельта Банка (отнесен к категории неплатежеспособных в марте 2015-го, а ликвидацию продлили до октября…»

Правоохранители объявили о подозрении трем лицам из бывшего руководства правления АО «Дельта Банк» в хищении 4,4 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. Как отмечается, 23 декабря подозрения объявили бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью. Правоохранители установили, что должностные лица банка якобы незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. «По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний», – говорится в сообщении. В Нацполиции также добавили, что должностные лица «Дельта банка» для прикрытия такой незаконной деятельности вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированную банковскую систему. В настоящее время проверяют возможную причастность и других должностных лиц и собственников банка к такой противоправной деятельности.

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Facenews Facenews  ·  24.12.19, 08:45 Правоохранители вручили подозрения трем бывшим руководителям правления АО "Дельта банк". Им инкриминируют хищение 4,4 млрд гривен, передает FaceNews.ua.Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Украины.…
UBR.ua UBR.ua  ·  24.12.19, 11:57 Правоохранители 23 декабря сообщили бывшему руководству Дельта Банка (отнесен к категории неплатежеспособных в марте 2015-го, а ликвидацию продлили до октября 2020-го) о подозрении в хищении 4,4 млрд…
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